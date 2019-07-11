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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Güney Kore dizilerini bilgisayarına indirenlere önemli uyarı

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Güney Kore dizilerini bilgisayarına indirenlere önemli uyarı

Siber güvenlik uzmanları, Kore TV içeriklerini yem olarak kullanıp torrentler aracılığıyla yaygınlaştıran kötü amaçlı bir saldırı keşfetti.

Her yaştan dizi ve film izleyicisinin ilgisini çeken Güney Kore yapımları dünyada fenomenlerini yaratmış durumda. Dünya genelinde yaygınlaşan ve Türkiye’de de etkisini hissettiren Kore kültürüne siber saldırganlar da ilgisiz kalmadı. Uzmanlar, Güney Kore dizi ve filmlerini internet üzerinden takip etmeye çalışanları zararlı yazılımlara karşı uyardı. 

Popüler dizileri maske olarak kullanıyorlar

Siber saldırganlar, popüler filmleri ve dizileri maske olarak kullanıp, zararlı yazılım dağıtan torrent siteleri ile izleyicilerin cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırmaya çalışıyorlar. Kullanıcıların cihazlarına erişen zararlı yazılım, bulaştığı bilgisayarın saldırgan tarafından bir botnet'e bağlanmasını ve uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor. 

ESET araştırmacıları bu zararlı yazılımı, GoBot2 adlı halka açık bir arka kapının değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu duyurdu. Saldırının Güney Kore'ye net bir şekilde odaklanması nedeniyle bu zararlı yazılıma GoBotKR adı verildi.Bir yılı aşkındır aktif olduğu belirtilen bu zararlı yazılımdan en çok Güney Kore, Çin ve Tayvan etkileniyor. GoBotKR, Kore film ve dizilerinin yanı sıra bazı oyunların kılığına girerek Güney Koreli ve Çinli torrent siteleri üzerinden de yayılıyor.  

Torrent siteleri aracılığıyla dağıtılan korsan içerik, her türlü zararlı yazılımın yayılması için iyi bilinen bir vektördür. Gelecekte benzer saldırılardan kaçınmak için içerik indirirken resmi kaynaklara bağlı kalın. İndirilen dosyaları başlatmadan önce, uzantılarının amaçlanan dosya türleriyle eşleşip eşleşmediğine dikkat edin. Bilgisayarınızın korunmasını sağlamak için düzenli olarak yama yapın ve saygın bir güvenlik yazılımı kullanın.

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