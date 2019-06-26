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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
26.06.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Güneş'teki süper patlamalar olacak, Dünya kararabilir!

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Güneş'teki süper patlamalar olacak, Dünya kararabilir!

Bilim insanları, Güneş'te 'süper patlamalar'ın yaşanabileceğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Astrofizikçi Ayşegül Fulya Yelkenci, gerçekleşme ihtimali söz konusu olan patlamayla, Dünya'nın karanlığa gömülme olasılığının olmadığını söyledi

Geçen günlerde University of Colorado Boulder’da görev alan bilim insanları, Güneş'te meydana gelebilecek süper patlama ile Dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği iddiasında bulundu. Açıklamada, söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda Dünya'nın karanlığa gömülme olasılığına vurgu yapıldı. Uzayla ilgili çalışmaların hız kazandığı günümüzde, Güneş'teki patlamalar ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya Yelkenci, patlamaların Dünya'yı değil yörüngedeki uyduları etkileyebileceğini ifade etti.

'GÜNEŞ 11 YILDA BİR DAHA AKTİF HALE GELİYOR'

Güneş'te her zaman patlamalar meydana gelebileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya Yelkenci, korkuya kapılmamak gerektiğini belirtti.

Güneş'in kendi aktivite döngüsü olduğuna vurgu yapan Yelkenci, "Güneş 11 yılda bir daha aktif olurken 11 yılda bir daha sakin oluyor. Böyle bir döngüsü var. Her aktif olduğunda daha çok ve daha kuvvetli patlamalar yaşıyoruz. Bu patlamalar gerçekleştiği zaman üzerindeki elektrik yüklü gaz parçacıkları, Dünya'ya doğru hareket ediyorlar. Gelen şey elektrik yüklü parçacık olduğu için Dünya'nın manyetik alanına takılıyor. 'Dünya'nın manyetozları' dediğimiz kalkan ise onların hızını kesiyor ve bir şok dalgası oluşturuyor. Gelen bu parçacıklar Dünya'nın manyetik alanını takip ediyor ve kutuplardan atmosferin içine giriyor. Atmosferdeki moleküllerle çarpışarak bir ışık meydana getiriyor ve buna da ‘kuzey ışıkları´ deniyor" dedi.

İSTANBUL VE NEW YORK'TA GÖRÜLEBİLİR

Çok kuvvetli bir patlamanın meydana gelme ihtimalinde ise manyetosferin Güneş'ten gelen yüksek elektrik yüklü parçacık grubunu çok fazla yavaşlatamayacağını belirten Yelkenci, bu durumda sadece kutuplarda değil, İstanbul ve New York gibi şehirlerin enlemlerinde de atmosferde ışımalar görülebileceğini dile getirdi.

Işımaların sadece ışık oyunundan ibaret olmayacağını vurgulayan Yelkenci, "Gelen parçacık grupları çok yüklü olduğu zaman trafolarda toplanabilir ve şehrin elektriğini kesmeye kadar gidebilir. Buna benzer bir olay daha önce 1952 yılında yaşanmıştı. Ancak Dünya'nın üzerinde kısa süreli bir elektrik kesintisi bizi çok fazla etkilemez" dedi.

'UYDULAR ÜZERİNDEKİ ÇİPLER YANABİLİR'

Yelkenci, Dünya'dan ziyade yörüngedeki diğer uyduların süper patlamadan daha fazla etkileneceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu patlama yaşandığı zaman parçacıklar, Dünya'nın etrafında dolanmakta olan çeşitli iletişim uydularına, bilimsel ve savunma uydularımıza gelebilir. Böylece bunların üzerindeki çipleri yakabilir. Bu yüzden 'spaceweather' denilen bir alan var. Güneş'in üzerinde ne zaman patlama olacağı sürekli olarak takip ediliyor ve patlamanın yaşanmasıhalinde uydularda, koruma amaçlı çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor.

Bir patlama olduğunda Dünya'nın atmosferine ve manyetosferine gelmesi, patlamanın büyüklüğü ve hızına göre değişiklik gösterebilir ancak yaklaşık 18 saat sürüyor. Bu yüzden belli bir hazırlık safhası var. Uyduların, kısa süre için kapatılmaları söz konusu olabilir. Süper patlamanın Dünya üzerinde meydana gelip tüm elektronik cihazlarımızın çiplerine kadar ulaşması çok olası ve beklenen bir şey değil."

Yelkenci, uzay ajanslarının web sitelerinden Güneş'in durumunun takip edilebileceğini dile getirdi.

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