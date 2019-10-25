'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek
GeriTeknoloji 'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
25.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek

Karaman'da 2 lise öğrencisinin yaptığı, sensör sayesinde siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip eden 'Güneş' isimli robottaki sistem, araçların kaza yapmasını önleyebilecek.

Proje danışmanı Bilişim Teknolojileri bölümü alan şefi öğretmen İsmail Ay, TEKNOFEST'te de 3'üncü olan robot aracın 30 metreyi 3 saniyede tamamladığını belirterek, ''Bu robottaki yazılım sistemi, araçlara uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek'' dedi.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde öğrenim gören Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk, proje danışmanı öğretmenleri İsmail Ay, Mehmet Aydın ile birlikte bir robot araç yaptı. 'Güneş' adı verilen robot, siyah zemin üzerinde sensör sayesinde beyaz çizgiyi takip ediyor. 30 metreyi yaklaşık 3 saniyede tamamlayan robot, bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki robot yarışlarında 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorisinde üçüncü oldu. 

Proje danışmanı olan öğretmen İsmail Ay, hızlı çizgi izleyen robotun yapımına 2015 yılında o dönemdeki öğrencilerle başladıklarını, o dönem hızının az olduğunu belirtti. Robotun çalışma sistemini hızlandırmak için projeyi sürekli geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ay, öğrencileri Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk ile birlikte bir yıllık çalışma sonucu 30 metreyi 3 saniyede tamamlayan hale getirdiklerini kaydetti. Ay, şunları söyledi:

''2015 yılından bu yana okul olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın ortak olarak düzenlemiş olduğu bütün yarışmalara katılıyoruz. İlk çizgi izle kategorisindeki yarışmamızda 500 robot arasında 80'inci olmuştuk. Yılmadan devam ettik ve her yıl derecelerimiz biraz daha arttı. En son olarak 2019 yılında 13'üncü MEB robot yarışmasında 700 robot arasında ilk 15'e girdik. Bu başarının ardından TEKNOFEST tarafından davet edildik. İstanbul'daki TEKNOFEST yarışmalarında 3'üncü olarak büyük bir başarı elde ettik. Artık bizim hedeflerimiz de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılabilmek.''

'KAZALARI ÖNLEYEBİLECEK'

'Güneş' adını verdikleri robottaki sistemin, fabrikalarda çizgi izleyen yük taşıyıcılarda kullanıldığını belirten Ay, ''3 santimlik bir teker çapına bakıldığı zaman çok hızlı bir araç. Çalışma mantığı ise siyah zemindeki beyaz çizgiyi algılayan bir sensörümüz var. Bu sensör sayesinde araç otonom bir şekilde yoldan çıkmadan gidebiliyor. Bu araçlarda en önemli noktalardan bir tanesi de kullanılan mikro işlemci ve yazılımıdır. Yazılım, bu araçlarda donanım kadar önemlidir. Bizler okulumuzda bu araçların yazılımını öğrencilerimizle birlikte sürekli geliştiriyoruz'' diye konuştu. 

Robottaki yazılım sisteminin, araçlara uygulanması halinde kazaları önleyebileceğini ifade eden Ay, ''Bu robottaki yazılım sistemi, araçları uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek'' dedi.

​'MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

Öğretmenlerden Mehmet Aydın da, öğrencilerle birlikte projelerini her yıl bir adım daha öteye götürdüklerini ve önümüzdeki yıl TEKNOFEST'teki yarışlarda daha iyi bir dereceye ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Projeler için maddi desteğe de ihtiyaçları olduğunu ifade eden Aydın, ''Biz bu çalışmaları yaparken bazı giderlerimiz oluyor. Robot yarışmaları için maddi açıdan desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle ilimizi temsil ederken kullanacağımız robotlar için hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Bizlere destek verilirse çok daha iyi dereceler getireceğimize inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

'YENİ HEDEFLERE YELKEN AÇTIK''

Öğrencilerden Barış Özdemir, TEKNOFEST'te aldıkları üçüncülüğün moral kaynağı olduğunu belirterek, ''Bizler yeni hedeflerimize yelken açtık. 2020 yarışmaları için çalışmalarımıza şimdiden başladık. 2020'deki yarışmaları iple çekiyoruz” şeklinde konuştu.
Abdulsamet Bulduk de, yılmadan projelerini daha iyi seviyeye ulaştıracaklarını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle