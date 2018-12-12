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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.12.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Güneş ışığını takip eden şemsiye

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Güneş ışığını takip eden şemsiye

İzmir'de lise öğrencileri, güneşten gelen zararlı ışınların insan sağlığına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla "akıllı şemsiye" tasarladı.

İzmir'de 2 lise öğrencisi, insanları güneşin zararlı ışınlarından korumak amacıyla güneşin konumuna göre kendiliğinden hareket eden "akıllı şemsiye" geliştirdi.

Öğrenciler Gülce Avkıran ve Berfin Nur Tunç, ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneş ışınlarının yol açtığı başta deri kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı harekete geçti.

Öğrenciler, güneşin yönüne göre otomatik olarak hareket ederek kullanıcısını sürekli gölgede tutan şemsiye sistemi tasarladı.

Liseliler, önce bir şemsiyenin üzerine ışınları azaltan filtreler, onların üzerine de ışık ölçer devreler yerleştirdi. Işık ölçerlerin algıladığı ışık yoğunluğuna göre şemsiyenin yön değiştirmesini amaçlayan öğrenciler, kendi hazırladıkları bir yazılımla şemsiyenin güneşin pozisyonuna göre hareket etmesini sağladı. Şemsiyenin yön değiştirmesiyle kullanıcılar için sürekli gölge alanı oluşturuldu.

Güneş ışığını takip eden şemsiye

"Işığın şiddetini algılayarak geldiği bölgeye hareket ediyor"

Özel Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gülce Avkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güneş takibi ve güneş ışığı filtreleme sistemi: Akıllı Şemsiye" adlı projeyi son yıllarda zararlı güneş ışınlarına bağlı artan hastalıklara karşı bir tedbir olarak tasarladıklarını söyledi.

Ozon tabakasındaki incelme nedeniyle zararlı ışınlarının dünyaya erişebildiğini kaydeden Avkıran, her yıl yüz binlerce kişinin deri kanserine yakalandığını, bu ışınların başka hastalıklara da neden olduğunu kaydetti.

Tasarladıkları şemsiyenin güneş ışığını takip ettiğini ifade eden Avkıran, "Sistemin üzerinde 4 devre elemanı var. Bu devre elemanları ışığın şiddetini algılayarak geldiği bölgeye göre hareket ediyor. Devreler üzerinde ışığın şiddeti eşitlendiğinde sistem sabit kalıyor. Işık yön değiştirdiğinde tekrar hareket ediyor. Işık eşitlendiğinde gölge alanı daha büyük oluyor." diye konuştu. 

Okulun 11. sınıf öğrencisi Berfin Nur Tunç da şemsiyenin güneşe uzun süre maruz kalanlar için önemli bir fayda sağlayacağını anlattı.

Şemsiye sisteminin farklı alanlarda, istenilen boyutta, bireysel ya da çok sayıda kişi için kullanılabileceğini dile getiren Tunç, plajda güneşlenen, açık havada spor yapan, tarım arazisinde çalışan insanların bu şemsiye ile korunabileceğini anlattı.

"Bitkiler için de kullanılabilir"

Tunç, şemsiyenin insan sağlığını korumanın yanı sıra başka faydaları da olabileceğini, güneşin kuruttuğu bitkilerin de şemsiye sayesinde zarar görmeyeceğini ifade etti.

Güneşten korunmak amacıyla kozmetik ürünlerin tercih edildiğine dikkati çeken Tunç, "Güneşten korunmak için çeşitli kozmetik ürünlere başvuruyoruz. Bunların içinde kimyasal maddeler var. Biz bu projede güneşten gelen zararlı ışınların doğal yıllarla bize uğramamasını sağlıyoruz." dedi.

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