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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.07.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Güneş enerjisi santralleri için yapay zekalı performans analizi

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Güneş enerjisi santralleri için yapay zekalı performans analizi

İzmirli bir firma, güneş enerjisi santralleri için yapay zeka tabanlı performans analiz platformu geliştirdi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin teknopark kuluçka merkezinde faaliyet gösteren Loggma adlı firma tarafından geliştirilen yazılım sayesinde, güneş enerjisi santrallerinin performans analizleri yapay zeka aracılığıyla yapılabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen firmanın ürün geliştirme ve pazarlama sorumlusu Mustafa Ozan Tuncan, yazılım sayesinde performans kaybına yol açan problemlerin her 5 dakikada bir bulunabildiğini kaydetti.

Geliştirdikleri ürünün santralin performansını artırdığını vurgulayan Tuncan, "Denemelerimizde, firmaların kayıplarını bulup önemli kazançlar elde etmelerinde yardımcı olduk. Ürünümüzün farkı, çok fazla noktadan veri almadan, çok keskin çıkarımlar yapabiliyor olması. Sistem sürekli ve anlık olarak takip ettiği için hızlı bir şekilde onları çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise normal şartlarda tespit edilemeyen sorunların yazılımla belirlenerek önlem alınmasının sağlandığını, enerji üretimi yapan firmaların da bu sayede önemli kazanç elde ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Budak, "Güneş santrallerindeki veriler üzerinden santrallerin verimliliğinin analizi yapılıyor. Burada hem santralleri işletenlere ciddi bir kaynak imkanı sağlanıyor hem de yenilenebilir enerjiden ülkemize ve santral sahiplerine çok daha fazla katkı sağlıyor. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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