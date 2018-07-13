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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
13.07.2018 - 07:03, Son Güncelleme:

Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a geldiler

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Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a geldiler

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek amacıyla Fransa'dan pedal çevirmeye başlayan Kanadalı ekip Erzincan'a ulaştı.

Özel bir oluşum tarafından düzenlenen The Sun Trip 2018 yarışması için 22 gün önce yola çıkan Kanadalı ekip, Erzincan Bisikletçiler Derneği Başkanı
Hakan Sarı ve üyeler tarafından karşılandı. Fransa’nın Lyon şehrinden başlayan yarışmanın Çin'in Ganzaou şehrinde tamamlanacağını ve yarışlar süresince kentten geçecek yarışmacılara katkı sağlayacaklarını söyleyen Sarı, "Fransa'dan yola çıkan yarışmacılarımız yaklaşık 22 gün sonra Erzincan'a geldiler. Biz de burada onları karşılayıp misafir ediyoruz." dedi.

37 yaşındaki Kanadalı bisiklet satıcısı Justin Lemine Elmore, nişanlısı Anne Sophre Rodet ile Fransa'dan yola çıktıklarını, yarışmanın Çin'e kadar süreceğini ancak evlenecekleri için yarışmayı İran'da sonlandıracaklarını ifade etti.  Elmore, "Bizim son durağımız İran. Yolculuk çok iyi geçiyor. Güneş enerjili sistemi bir internet sitesinde gördüm, denemek istedim. Bu yarışma bizim için çok iyi oldu. Sistemi bu yolculukta test ederek iyi bir verim alırsak önümüzdeki yıl yine bu şekilde yolculuk yapmak istiyoruz. Kanada'da bisiklet dükkanım var. Güneş panelli değil normal bisiklet satışı yapıyorum. Yarışmada toplamda 30 takım var." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla farklı ülkelerden katılan ekipler, bisikletlerinin üzerine monte ettikleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor. Kente kısa süre kentte mola veren ekip Erzurum'a hareket etti.

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