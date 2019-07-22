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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi

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Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi

İnönü Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmet Yılmaz, deney hayvanları üzerinde yaptığı araştırmada,gün kurusu kayısıyla karıştırılan yemin deneklerin karaciğerlerinin yenilenmesine olumlu etkisi olduğunu belirledi.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmet Yılmaz, deney hayvanları üzerinde yaptığı iki yıl süren araştırmada Malatya'da yetiştirilen gün kurusu kayısılı yemin, deneklerin karaciğerlerinin yenilenmesini olumlu etkilediğini tespit etti.

İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezinden temin edilen hayvanlar üzerinde histoloji, cerrahi ve biyokimya gibi farklı bilim dallarındaki bilim insanlarıyla araştırma yapan Yılmaz, sıçanların yemine yüzde 5 ile 10 oranında gün kurusu katarak, değişimi inceledi.

Sıçanların karaciğerlerinin yüzde 70'inin kesilerek alındığı deneyde, yemleri yiyen hayvanların dokularının eski haline geldiği ortaya konuldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada gün kurusu kayısının karaciğer üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini deney hayvanları üzerinde incelediklerini belirtti.

"Kayısılı yem verilen sıçanlara göre daha olumlu etkilediğini gözlemledik"

Çalışmasının iki yıl sürdüğünü anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir şekilde karaciğeri hasar görmüş, karaciğerinin bir kısmı alınmak zorunda kalmış, yüzde 70'e kadar karaciğer rezeksiyonu (kara ciğerin bir kısmının alınması) yapılan deneklerde karaciğerin kendisini yenileme ve fonksiyonel hale gelmesi, hiç hasar görmemiş hale gelmesini sağlamada kayısının etkisi var mıdır? diye bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda yüzde 5 oranında kayısılı yemin 21 günlük sürede karaciğerin yenilenmesinde pozitif etkisinin olduğunu gördük. Karaciğer rezeksiyonundan bir hafta önce kayısılı yeme başladığımız ve rezeksiyondan sonra yüzde 5'lik kayısılı yemle beslediğimiz sıçanlardaki rejenerasyonun (doku yenilemesi), kayısılı yem verilmeyen ile operasyondan sonra kayısılı yem verilen sıçanlara göre daha olumlu etkilediğini gözlemledik."

Yılmaz, kayısının deney hayvanlarının karaciğerlerinin iyileşmesine ve fonksiyonel olarak çalışmasına olumlu etki yaptığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karaciğer dokusu operasyondan önce bütün halinde yaklaşık 7 gram civarında, bunun yüzde 70'ini, yaklaşık 5 gramını aldık. Rezeksiyondan (karaciğerin yüzde 70'inin alınmasından) bir hafta önce kayısılı yem verilen gruptaki sıçanların karaciğerlerinin rezeksiyondan sonraki 10. günde 7 grama yakın miktarda olduğunu belirledik. Kayısının karaciğer üzerinde olumlu etkisi olduğunu bilimsel verilerle ispatladık. Kayısılı yem verilmeyen grupta belirgin bir iyileşme yoktu."

"Yenileme etkisi, deve dikeni tohumuna çok yakın"

Deve dikeni bitki tohumuyla yüzde 10 oranında kayısılı yem yiyen sıçanların karaciğer rejenerasyonu etkilerini karşılaştırdıklarını ve ikisinin karaciğer üzerindeki etkisini incelediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karaciğerin yüzde 70'inin alınmasından bir hafta önce sıçanlara kayısılı ve deve dikeni tohumlu yem verdik. Karaciğerin alınmasının ardından 10 gün sonra ex ettiğimiz sıçanlarda deve dikeninin karaciğer üzerindeki rejenerasyon etkisi üstün çıktı. Kayısının yenileme etkisi, deve dikeni tohumuna çok yakın çıktı. Deve dikeni ve kayısıyı birlikte verdiğimiz grupta da olumsuz bir etki gözlemlemedik fakat çok güçlü bir olumlu etkisini de gözlemlemedik. Karaciğer rezeksiyonu veya karaciğer nakli yapılacak kişilerde vericiyle nakil yapılmış alıcılarda karaciğer dokusunun daha kısa sürede fonksiyonellik kazanmasında kayısının deve dikeni tohumuna yakın derecede olumlu etkisi olduğunu gözlemledik."

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