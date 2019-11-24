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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

GTFO geliştiricileri Erken Erişim versiyonu için yeni konsept “The Rundown”ı tanıttı

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GTFO geliştiricileri Erken Erişim versiyonu için yeni konsept “The Rundown”ı tanıttı
Fotoğraf: GTFO

2015 yılında PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 gibi oyunlarıyla da bilinen ve sektörün önde gelen dokuz isminin kurduğu İsveçli oyun geliştirme şirketi 10 Chambers Collective, bu kez 4 kişilik co-op deneyimi sunan, aksiyon/korku temalı FPS oyunu GTFO ile geliyor. GTFO bu yıl sonunda Erken Erişim’e açılacak ve önceki eski bölümlerin yerini alacak olan yeni bölümlerin güncellemelerini içeren yeni bir konsepti tanıtacak. Bu yeni konseptin adı “The Rundown” ve içeriğine dair yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

GTFO, gerçek bir mücadele arayan oyuncular için FPS türünde, 4 kişilik co-op aksiyon ve korku oyunudur. Oyunun geçtiği yer altı dünyası Complex’te hayatta kalabilmek için takımınızın iletişim kurması, koordineli bir şekilde hareket etmesi ve mermilerinizi dahi sayması gerekmektedir. Mühimmatınız çok kısıtlı, GTFO’da ateş etmek yerine gizlenerek hareket etmeyi yeğleyebilirsiniz. 

Oyunda "Scavenger” olarak, Complex’teki farklı aşamaları tamamlamanız için size görev emri veren “Warden” isimli bir kuruluş tarafından yönetilmektesiniz. Bu görev emirleri ise GTFO menüsüne giriş yaptığınızda göreceğiniz “The Rundown” da sunuluyor. The Rundown birbirinden farklı katmanlara ayrılmıştır; Complex’te ne kadar derine gidersen, keşifler bir o kadar zorlaşır. 

Açıklama videosunda, 10 Chambers Collective’ten Simon Viklund “The Rundown’daki her görev emri, çevrenin, düşmanların sayısının, hedefin ve diğer tüm faktörlerin değiştiği ve bambaşka bir oyun deneyimi sunduğu Complex’in farklı bölümlerine bir keşif sunuyor.” diyor. 

The Rundown’ı bu kadar eşsiz ve heyecan dolu kılan şey ise zamanı geri sayma özelliği. Zaman dolduğunda The Rundown ve görevleri yenileriyle güncelleniyor. Önceki The Rundown ise artık oynanılabilir olmaktan çıkıyor. Bu sistemi ile 10 Chambers Collective, GTFO’nun dinamiklerini aktif tutarken bir yandan da oyuncu topluluğunu ortaklaşa bir keşfe yönlendiriyor. Böylelikle oyuncular, arkadaşlarıyla oynayabilecekleri yeni mücadeleleri GTFO’da sıklıkla görebilecekler. 

GTFO, bu yıl sonunda Steam’de Erken Erişim’e açılmış olacak. Fakat bundan önce oyunun Erken Erişim Beta testi başlayacak, oyuncular gtfothegame.com üzerinden kayıt olarak Beta’ya katılabilirler. 

Beta süreciyle ilgili olarak 10 Chambers Collective’in Kurucusu Ulf Andersson görüşlerini şöyle aktardı; “GTFO’nun Erken Erişim süreci çok heyecanlı olacak, The Rundown konseptini test edeceğiz; Rundown’da kaç keşif olmalı, ne kadar sürmeli, ne gibi farklı içerikte keşifler sunmalıyız gibi… Co-op oyunları seven ve oyunun gelişimini de yakından takip etmek isteyen oyuncuların da ilgisini çekeceği bir dönem olacak.”

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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