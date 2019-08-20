GTA VI ne zaman çıkacak? Tarih yaklaşıyor...
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olarak bilinen GTA V, uzun bir aradan sonra yenileniyor. Oyuncuların merakla beklediği GTA 6 ne zaman satışa çıkacak? Yeni oyunla ilgili şu ana kadar ne biliyoruz?
Red Dead Redemption 2 ile son olarak büyük ses getirmeyi başaran Rockstar Games, bu kez GTA 6 için kolları sıvamış durumda. Uzun süredir geliştirilme aşamasında olan oyunla ilgili son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, şirketin beklenenden daha erken oyunu satışa çıkarabilme ihtimali söz konusu. İddialar, oyunun yıl bitmeden satışa çıkacağı yönünde.
GTA 6 NASIL OLACAK?
Amerika rüyası modelini tepe noktasına ulaştıran GTA serisinde ilk kez ülke dışına çıkılarak Japonya’nın Tokyo şehrine doğru yol alınabilir. Eğer ülke dışına çıkacaksa, Amerikan kültürü ile benzer birçok noktası olan Japonya’ya gidilmesi en olağan ihtimaller olarak görülüyor. Bilindiği üzere 2000’li yılların başında geliştirileceği düşünülen GTA Tokyo projesinden son anda vazgeçilmişti.
Tokyo dışında oyunda kullanılacak diğer seçenek ise ABD’nin farklı bir eyaleti. Birçok platformda oyunun sadece Amerika’da geçeceği belirtilse de ilk kez ülke dışına çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim.
GTA VI oyununda ana karakteri seslendirecek kişinin Eva Mendes olacağı düşünülüyor. Küba asıllı ABD’li aktris daha önce de Daha Hızlı ve Daha Öfkeli filmi ile adından sıkça söz ettirmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle