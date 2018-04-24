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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.04.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

GTA oyuncularına şok: Oyundan kaldırılıyor mu?

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GTA oyuncularına şok: Oyundan kaldırılıyor mu?

GTA IV'ün radyolarında çalan müziklerin bir kısmı, yakında oyunun içinden kaldırılabilir!

Rockstar Games adına çalışmaya devam eden oyun Grand Theft Auto IV, bu ay onuncu yılını kutladı. Her ne kadar bu oldukça önem bir dönüm noktası olsa da, Kotaku UK tarafından belirtildiği üzere bunun bir diğer anlamı da oyun içi şarkıların bir kısmı için hakların kaybedilmesi oluyor. Geliştiricinin sitesinde söylenene göre "müzik lisansı sınırlamaları yüzünden belirli oyun içi şarkıların kaldırılması gerekiyor" ve "özellikle Rus pop istasyonu, Vladivostok FM'in büyük bir kısmı" bundan etkileniyor.

Buna benzer bir durum en son yaşandığında Rockstar oyunculara bir bildirimde bulunmamıştı ve oyuncular, oyundan bir Michael Jackson şarkısını silen bir güncelleme indirmişlerdi. Bu yüzden en azından bu sefer oyuncuların haberlerinin olduğu söylenebilir. Şu anda silinecekler listesinde yaklaşık olarak 30 şarkı bulunuyor ve bunların büyük bir kısmını da Vladivostok FM üzerindeki Rus pop şarkıları oluşturuyor.

GTA oyuncularına şok: Oyundan kaldırılıyor mu

Rockstar, şarkıların tamamını mı yoksa sadece bir kısmını mı sileceğini henüz açıklamış değil. Kotaku'nun kaynaklarına göre müzik lisansı 26 Nisan tarihinde sona eriyor ama GTA IV oynamaya devam edenler için iyi bir haber de bulunuyor. Rockstar'ın söylediğine göre bu şarkıların bir kısmı, yeni şarkılar ile değiştirilecek. Konu hakkında daha fazla bilgi ise açıklanacağı zaman Rockstar'ın müşteri desteği sitesinde sunulacak.

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