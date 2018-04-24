GTA oyuncularına şok: Oyundan kaldırılıyor mu?

Rockstar Games adına çalışmaya devam eden oyun Grand Theft Auto IV, bu ay onuncu yılını kutladı. Her ne kadar bu oldukça önem bir dönüm noktası olsa da, Kotaku UK tarafından belirtildiği üzere bunun bir diğer anlamı da oyun içi şarkıların bir kısmı için hakların kaybedilmesi oluyor. Geliştiricinin sitesinde söylenene göre "müzik lisansı sınırlamaları yüzünden belirli oyun içi şarkıların kaldırılması gerekiyor" ve "özellikle Rus pop istasyonu, Vladivostok FM'in büyük bir kısmı" bundan etkileniyor.

Buna benzer bir durum en son yaşandığında Rockstar oyunculara bir bildirimde bulunmamıştı ve oyuncular, oyundan bir Michael Jackson şarkısını silen bir güncelleme indirmişlerdi. Bu yüzden en azından bu sefer oyuncuların haberlerinin olduğu söylenebilir. Şu anda silinecekler listesinde yaklaşık olarak 30 şarkı bulunuyor ve bunların büyük bir kısmını da Vladivostok FM üzerindeki Rus pop şarkıları oluşturuyor.





Rockstar, şarkıların tamamını mı yoksa sadece bir kısmını mı sileceğini henüz açıklamış değil. Kotaku'nun kaynaklarına göre müzik lisansı 26 Nisan tarihinde sona eriyor ama GTA IV oynamaya devam edenler için iyi bir haber de bulunuyor. Rockstar'ın söylediğine göre bu şarkıların bir kısmı, yeni şarkılar ile değiştirilecek. Konu hakkında daha fazla bilgi ise açıklanacağı zaman Rockstar'ın müşteri desteği sitesinde sunulacak.



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