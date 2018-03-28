GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte tahmini sistem gereksinimleri

GTA serisinin son oyunu 2013 yılında satışa sunuldu. Yani son oyun çıkalı 5 sene oldu. Bu süre içerisinde yapımcı Rockstar Games, GTA 5'in Online sürümüne güncelleme ve eklentiler yayınlamaya devam ediyor. Ancak oyuncular artık yeni bir GTA oyunun gelmesi gerektiğini düşünüyor. GTA'nın yeni oyunu GTA 6 hakkında uzun süredir birçok söylenti bulunuyor. Bu söylentilerden biri de karakterler ile ilgili.

GTA 6'da kadın ana karakter olabilir

GTA 5'de olduğu gibi GTA 6'da da oyunun birden fazla ana karakter üzerinden ilerleyeceği düşünülüyor. Yani kullanıcılar oyuna girdiklerinde istedikleri karakteri seçebilecekler. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilere göre Rockstar Games, GTA 6'da karakter konusunda getireceği yenilikle, kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapacak. Söylenenlere göre şirket, bu sefer oyuncuların karşısına kadın bir karakter ile çıkacak. Leslie Benzeis'in de şirketten ayrılması üzerine bu iddianın gerçekleşmesi olağan. Çünkü Benzeis, Amerikan Rüyası konseptinin sadece erkek karakter ile gerçekleştirilebileceğini söylüyordu.

GTA 6 nerede geçecek?

Yine internette dolaşan bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'da bir ilke daha imza atabilir. GTA serisi şuana kadar hep ABD geçiyor. Ancak GTA 6'nın Tokyo'da geçeceği yönünde bazı söylentiler bulunuyor. Bu söylentilerin temelinde 2000'li yılların başında GTA: Tokyo isimli bir oyunun son anda iptal edilmesi yatıyor. Bu iptal edilen oyunun son teknoloji ile güncellenmiş halini GTA 6 olarak görebilme ihtimalimiz bulunuyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6'nın çıkış tarihi konusunda birçok bilgi yer alıyor. Bu bilgilerin arasında en yaygın olanı 2019 sonu veya 2020'nin başı olacağı yönünde. Çünkü şuan hala GTA 5'in Online versiyonu güncelleme ve eklenti almaya devam ediyor. Bu yüzden yeni bir GTA oyunu görmemiz için daha çok zaman olduğu düşünülüyor. GTA 6'nın ilk duyurusunun ise 2018'in ortasında yapılması bekleniyor. Yani şuan GTA 6 hala yapım aşamasında olabilir. Oyunun muhtemelen seslendirme sanatçısı tarafından geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgi de bu tahmini destekler nitelikte. Geçtiğimiz aylarda oyunun seslendirme sanatçısı olması beklenen Tim Neff'in, paylaştığı CV'de GTA 6 için mo-cap çalışmalarına katıldığı yazıyordu. Sanatçı daha sonra bu bilginin yalan olduğunu söylemişti.

GTA 6 PC'ye gelecek mi?

Son zamanlarda oyun dünyasında PC'nin önemli bir yeri bulunuyor. Konsol oyunlarına özel olarak çıkan Destiny 2'nin de PC'ye gelmesiyle birlikte GTA 6'nın da PC platformuna sunulacağı yönünde iddialar mevcut. GTA 6'nın tahmini olarak minimum 8 GB RAM, Intel Core i5-4460 3.2GHz ya da AMD FX-8350, Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260X v3 ve 55 GB sistem gereksinimine ihtiyaç duyacağı düşünülüyor.