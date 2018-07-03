GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games'in açık dünya oyunu GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında söylentiler dolanırken, oyunun 2019'da çıkabileceği bilgileri geldi. Konuyla ilgili Rockstar Games Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
Rockstar Games Grand Theft Auto V oyununun çıkardıktan kısa bir süre sonra GTA 6'nın çıkış tarihi konuşulmaya başlanmıştı. Öte yandan şirket hala son oyunu GTA 5 üzerinden para kazanmaya devam ediyor. GTA 5'in bu kadar yoğun bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan online sürümü GTA 6 söyletilerinin hedefi oldu.
Milyonlar tarafından tanınan açık dünya oyunu GTA'nın 6'ncı oyunun çıkış tarihi hakkında Rockstar Games 2021 yılını duyurmuştu. Fakat GTA 5 oyuncularından sızan bilgiler yeni oyun GTA 6'nın 2019'da çıkabileceği söyleniyordu.
Reddit üzerinden paylaşılan bazı mesajlara göre GTA 5'in online sürümünde gelen güncellemeler ile bazı oyunculara, oyun tarafından mesajlar gönderildi. Bazı oyunculara gelen bu mesajlara göre Grand Theft Auto VI çıkış tarihinin 2019 yılı olduğu söyleniyor. Oyuncular mesajlar oyun üzerinden geldiği için açıklamanın Rockstar Games'ten geldiğini düşündüklerini belirtmişlerdi.
Rockstar Games'ten Açıklama Geldi
Öte yandan KlosisYT rumuzlu kullanıcı Twitter üzerinden GTA 6'nın 2019'da gelip gelmeyeceğini Rockstar Games'e sordu. Rockstar Games resmi Twitter hesabından gelen mesaj gerçeği ortaya çıkardı.
Rockstar Games'in Twitter'dan yaptığı resmi açıklamaya göre, oyun üzerinden gelen bu mesajların şirketin yaptığı bir açıklama olmadığı sadece bir oyun modundaki aldatmaca olduğu ifade edildi.
Rockstar Games'in yeni oyunu Red Dead Redemption 2 üzerine yoğunlaştığı düşünülürse, GTA takipçilerinin daha önce duyurulduğu gibi 2020-2021 yıllarını beklemesi gerekecek.
GTA 6'da Kadın Ana Karakter
Öte yandan serinin her oyununda erkek ana karakterler olmasına rağmen GTA 6 ile Rockstar Games'in bu kez oyuna kadın ana karakter de eklemesi bekleniyor. Hatta oyunda kadın ana karkater olması halinde "Daha Hızlı ve Daha Öfkeli" filmi ile adını duyuran Eva Mendes'in karakteri seslendirebileceği de söylentiler arasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle