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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Tuluhan KAPLAN
03.07.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

GTA 6 ne zaman çıkacak?

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GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games'in açık dünya oyunu GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında söylentiler dolanırken, oyunun 2019'da çıkabileceği bilgileri geldi. Konuyla ilgili Rockstar Games Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Rockstar Games Grand Theft Auto V oyununun çıkardıktan kısa bir süre sonra GTA 6'nın çıkış tarihi konuşulmaya başlanmıştı. Öte yandan şirket hala son oyunu GTA 5 üzerinden para kazanmaya devam ediyor. GTA 5'in bu kadar yoğun bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan online sürümü GTA 6 söyletilerinin hedefi oldu.

Milyonlar tarafından tanınan açık dünya oyunu GTA'nın 6'ncı oyunun çıkış tarihi hakkında Rockstar Games 2021 yılını duyurmuştu. Fakat GTA 5 oyuncularından sızan bilgiler yeni oyun GTA 6'nın 2019'da çıkabileceği söyleniyordu.

Reddit üzerinden paylaşılan bazı mesajlara göre GTA 5'in online sürümünde gelen güncellemeler ile bazı oyunculara, oyun tarafından mesajlar gönderildi. Bazı oyunculara gelen bu mesajlara göre Grand Theft Auto VI çıkış tarihinin 2019 yılı olduğu söyleniyor. Oyuncular mesajlar oyun üzerinden geldiği için açıklamanın Rockstar Games'ten geldiğini düşündüklerini belirtmişlerdi.

Rockstar Games'ten Açıklama Geldi

Öte yandan KlosisYT rumuzlu kullanıcı Twitter üzerinden GTA 6'nın 2019'da gelip gelmeyeceğini Rockstar Games'e sordu. Rockstar Games resmi Twitter hesabından gelen mesaj gerçeği ortaya çıkardı.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Rockstar Games'in Twitter'dan yaptığı resmi açıklamaya göre, oyun üzerinden gelen bu mesajların şirketin yaptığı bir açıklama olmadığı sadece bir oyun modundaki aldatmaca olduğu ifade edildi.

Rockstar Games'in yeni oyunu Red Dead Redemption 2 üzerine yoğunlaştığı düşünülürse, GTA takipçilerinin daha önce duyurulduğu gibi 2020-2021 yıllarını beklemesi gerekecek.

GTA 6'da Kadın Ana Karakter

Öte yandan serinin her oyununda erkek ana karakterler olmasına rağmen GTA 6 ile Rockstar Games'in bu kez oyuna kadın ana karakter de eklemesi bekleniyor. Hatta oyunda kadın ana karkater olması halinde "Daha Hızlı ve Daha Öfkeli" filmi ile adını duyuran Eva Mendes'in karakteri seslendirebileceği de söylentiler arasında.

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