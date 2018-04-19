GTA 6 ne zaman çıkacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.04.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

GTA 6 ne zaman çıkacak?

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GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games tarafından 2013 yılında ilk olarak Xbox 360 ve PlayStation 3 kullanıcılarına sunulan Grand Theft Auto 5'i benimseyen oyuncular, gözlerini serinin bir sonraki oyununa çevirmiş durumda. Acaba, GTA 5'te büyük başarı yakalayan Rockstar Games, serinin yeni oyunu GTA 6'yı ne zaman kullanıcılarıyla buluşturacak? İşte GTA 6'nın çıkış tarihi ve detayları hakkında merak edilen her şey!

2013 yılında oyunculara sunulan GTA 5, GTA takipçilerinin de alıştığı üzere harita noktasında yine ABD'deydi. Kullanıcılarına sunduğu grafikleriyle oyuncular tarafından beğenilen oyunun bir sonraki serisi GTA 6 hakkında da sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bakalım, GTA 6 nasıl olacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? 

Oyun hakkında önceden gelen sızıntılar Rockstar Games'in Red Dead Redemption 2 ve GTA 6 için mo-cap yani motion capture (hareket yakalama) özelliğine çalıştığı üzerineydi. GTA 5 2013 yılında tanıtılmış ve ilk olarak Xbox 360 ve PS 3 konsolları için sunulmuştu. Halen daha oyun oynanmaya devam ediyor. 

Şirketin GTA 5 başarısının ardından oyuncular gözlerini GTA 6'ya çevirmiş durumda. Gelen sızıntılar üzerine GTA 6'da ana karakter bu sefer bayan olabilir. Ayrıca, bu oyunda alışılagelmiş Amerikan Rüyası yerine harita olarak Tokyo seçilebilir. Ek bilgi olarak şirket, bundan önce bir Tokyo macerasına kalkışmıştı, ancak oyun bazı aksilikler nedeniyle rafa kaldırılmış ve bir daha tanıtılmamıştı. The Know tarafından paylaşılan habere göre oyuncular GTA 6'yı biraz daha bekleyecek. Halen daha gelişme aşamasında olan GTA 6, söylenenlere göre 2020'den önce piyasaya sürülmeyecek. Oyunun 2019 yılında bir tanıtımı gerçekleşmesi ve resmi olarak 2020 yılında oyunculara sunulması bekleniyor. 

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