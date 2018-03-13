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    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    Son zamanlarda GTA 6 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Rockstar Games'in yeni oyunu hakkında ilk somut bilgi seslendirme sanatçısı tarafından sızdırıldı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Rockstar Games, 2013 yılında çıkardığı GTA 5 ile birlikte büyük rekorlara imza atmıştı. İlk 24 saatinde rekor kıran oyun, 1 milyar dolar gelir elde etmişti. GTA 5 hala Online üzerinden yapılan güncellemeler ve eklentiler ile oynan oyunlar arasında en üst sıralarda yer alıyor. GTA'nın yeni serisi hakkında şu sıralar resmi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

    Çünkü oyunun yapımcısı Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin çıkışı ile meşgul. Ama oyunun muhtemel seslendirme sanatçısı tarafından GTA 6 ile ilgili bilgi sızdırıldı. Tim Neff isimli birinin paylaştığı CV'de ilginç bir bilgi yer alıyor. Neff'in CV'sinde, Red Dead Redemption 2 ve GTA 6 için mo-cap için çalışmalarına katıldığı yer alıyor. Bu olayın ortaya çıkması ile birlikte aktör bu bilgilerin yalan olduğunu söyledi. 
     GTA 6 ne zaman çıkacak

    Ayrıca GTA 6'nın yeni bir şeyler deneyeceği yönünde iddialar bulunuyor. Yani Rockstar bu kez Amerikan Rüyası modelini ülke dışına çıkarabilir. Oyunun Tokyo'da geçeceği yönünde iddialar bulunuyor. Ayrıca 2000'lerin başında GTA: Tokyo isimli bir oyun son anda iptal edilmişti. Bu oyunun yeni teknoloji ile güncellenmiş halini GTA 6'da görebiliriz. Oyunun çıkış tarihinin ise 2019'un sonu veya 2020'lerin başı olması bekleniyor. Çünkü hala GTA Online'a güncellemeler geliyor ve firma şuan Red Dead Redemption'a odaklanmış gibi görünüyor.

    Etiketler: GTA 6 , Ne zaman çıkacak , Nerede gececek , Nasıl olacak
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