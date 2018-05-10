GTA 5'e Executive Business modu
Bildiğiniz gibi GTA 5'de kullanıcıların yaptığı bir sürü mod bulunuyor. Bu modlar sayesinde oyun ilk günkü canlılığını devam ettirebiliyor. Bu modlardan yeni düzenlenen Executive Business modu online oyun deneyiminizi, çevrimdışı olarak yaşamanızı sağlıyor.
İllaki herkes GTA serisinin bir oyununu oynamıştır. Serinin son oyunu GTA 5 kullanıcılara mod yapma imkanı da sunuyor. Bu modlardan sonuncusu HKH191'in hazırladığı Executive Business modu. Bu mod sayesinde GTA 5'in Online da bulunan CEO iş girişmleri modunu çevrimdışı olarak oynayabiliyorsunuz.
Ayrıca birçok ofis de modun içerisinde yer alıyor. Ayrıca kendinize ait kilitli silah ve uçak depoları gibi birçok depo satın alabiliyor, çevrimiçi tarafında olduğu gibi görevler yapabiliyorsunuz.
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