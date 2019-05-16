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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.05.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 ne kadar sattı?

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GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 ne kadar sattı?

Satışa çıktığı günden bu yana oyuncular arasında fırtına gibi esen GTA 5 ve Red Dead Redemption 2, milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki bu oyunlar raflardaki yerini aldıkları ilk günden bu yana ne kadar sattı?

Yapımcı Take-Two'nun en güvendiği iki oyun GTA V ve Red Dead Redemption 2... Zira satış rakamlarıyla diğer ürünlerini gölgede bırakması bir yana, şirketi sırtlayan bir öneme de sahipler. 31 Mart'ta sona eren yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tabloya göre Take-Two'nun net geliri 539 milyon dolara dayanmış durumda. Geçen sene ise bu rakam 450 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu farkın oluşmasında Red Dead Redemption 2'nin etkisi görülüyor.

Diğer yandan şirket, Red Dead Redemption 2'nin toplamda 24 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Kutulu ve dijital lisanslı kopyalar da bu rakama dahil. 

2013 yılında ilk kez karşımıza çıkan ve ilk etapta PS3 ve Xbox 360 konsollarına sunulan GTA V'e geldiğimizde ise oyunun satış grafiğini gittikçe artırdığını görüyoruz. Şirket, toplamda GTA V'in 110 milyon adedi devirdiğine dikkat çekiyor. 

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