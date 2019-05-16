GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 ne kadar sattı?
Satışa çıktığı günden bu yana oyuncular arasında fırtına gibi esen GTA 5 ve Red Dead Redemption 2, milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki bu oyunlar raflardaki yerini aldıkları ilk günden bu yana ne kadar sattı?
Yapımcı Take-Two'nun en güvendiği iki oyun GTA V ve Red Dead Redemption 2... Zira satış rakamlarıyla diğer ürünlerini gölgede bırakması bir yana, şirketi sırtlayan bir öneme de sahipler. 31 Mart'ta sona eren yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tabloya göre Take-Two'nun net geliri 539 milyon dolara dayanmış durumda. Geçen sene ise bu rakam 450 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu farkın oluşmasında Red Dead Redemption 2'nin etkisi görülüyor.
Diğer yandan şirket, Red Dead Redemption 2'nin toplamda 24 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Kutulu ve dijital lisanslı kopyalar da bu rakama dahil.
2013 yılında ilk kez karşımıza çıkan ve ilk etapta PS3 ve Xbox 360 konsollarına sunulan GTA V'e geldiğimizde ise oyunun satış grafiğini gittikçe artırdığını görüyoruz. Şirket, toplamda GTA V'in 110 milyon adedi devirdiğine dikkat çekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle