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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriGTA 3 efsanesi yıllar sonra 3D olarak geri dönüyor!
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

GTA 3 efsanesi yıllar sonra 3D olarak geri dönüyor!

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GTA 3 efsanesi yıllar sonra 3D olarak geri dönüyor!

Milyonlarca oyuncunun hafızasına kazınan ve pek çoklarımızı saatlerce ekran başına kilitleyen GTA, 20 yıl aradan sonra tekrar sahalara geri dönüyor. Ancak bu kez yepyeni bir haritayla...

Grand Theft Auto yani kısaca GTA, uzun bir geçmişi olan ve ilk sürümünden bu yana oyunculardan büyük ilgi gören bir oyun serisi. Özellikle GTA 3, Vice Vity ve GTA San Andreas ile birlikte çok daha büyük kitlelere ulaşan oyun, bu kez Grand Theft Auto 3D ismiyle geri dönüyor. Ancak bu kez oyunu geliştiren ekip farklı! 12 kişilik bir yazılım ekibi tarafından geliştirilmekte olan yeni GTA 3 projesi, daha önce oyuna sunulmayan Portland bölgesini konu alacak. 

Hatırlanacağı üzere söz konusu Grand Theft Auto 3 versiyonu Liberty City yerine Portland‘da geçecekti. Ancak son yaşanılan gelişmeler üzerinde iptal edilen oyunun bu versiyonu ne yazık ki kaderine terk edilmişti.

Satışa sunulmayan oyundaki kahramanımız Claude karakteri de daha farklı bir görünüme sahipti. Geliştirilen bu özel modda ise Claude karakteri hemen hemen aynı profil çizgisinde. 

GTA 3 efsanesi yıllar sonra 3D olarak geri dönüyor


Oyuna ait ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Aşağıdaki YouTube ekranından söz konusu fragmanı seyredebilirsiniz. 

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