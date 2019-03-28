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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.03.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Grönland'da buzul büyümeye başladı! Bilim insanları şaşkına döndü

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Grönland'da buzul büyümeye başladı! Bilim insanları şaşkına döndü

Grönland'ın son 20 yılda en hızla eriyen kütlesi Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü 2016'dan itibaren artmaya başladı.

Bilim adamları Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi Jakobshavn Buzulu'nun yeniden genişlemeye başladığını bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, Jakobshavn Buzulu'nun 1980'lerin sonundan bu yana ilk defa yüz ölçümünün genişlediği belirlendi.

NASA araştırmacıları, son 20 yılda buz kıtasının en hızlı eriyen kütlesi olan buzulun, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan gelen su akıntılarının sıcaklığının 2016'dan itibaren 1,5 santigrat derece azalması nedeniyle yeniden hacim kazanmaya başladığını belirtti.

NASA'nın Grönland Okyanus Erime (OMG) misyonunun gözlem ve verilerini kullanan araştırmacılar, buzulun uzunluğunun 2016-2017 yıllarında 30 metre arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, doğal döngülerin Kuzey Atlantik akıntılarını 20 yıllık aralıklarla ısıtıp soğuttuğunu, bunun da küresel iklim değişikliği gibi diğer etkilerden bağımsız olarak Grönland'daki buzul erimesini etkilediğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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