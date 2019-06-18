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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.06.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Grönland'a yolculuk: Buzul eridi, uzmanlar zor durumda kaldı!

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Grönland'a yolculuk: Buzul eridi, uzmanlar zor durumda kaldı!

Grönland'da köpeklerin çektiği kızakla hava istasyonundaki cihazlarını almaya giden meteoroloji ekibi, buz tabakasının aniden bastıran sıcaklarla erimesi nedeniyle zor duruma kaldı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi'nden Steffen Olsen, 13 Haziran'da çektiği bu fotoğrafın bilimsel araştırmalardan "çok daha fazla sembolik anlamı olduğunu" söyledi.

Olsen, fotoğrafın çekildiği yerde normalde 1,2 metre kalınlığında bir buz tabakası olduğunu, ancak ekibin sular içinde kaldığını belirtti.

Fotoğrafta ayaklarının bir bölümü suya batan köpekler, su üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor.

Grönlanda yolculuk: Buzul eridi, uzmanlar zor durumda kaldı


Aynı enstitüden iklim uzmanı Ruth Mottram da İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine şunları söyledi:

"Bu yıl cihazlarımızı geri almak için yaptığımız yolculukta buz tabakasının üzerinde çok fazla erimiş suyla karşılaştık. Her yıl burada oluşan buz tabakası normalde çok kalın ve güvenilirdir. Üstte buzların erimesiyle oluşan suyun gidebileceği görece az çatlak vardır. Ama geçen hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Grönland ve Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde sıcaklık arttı."

'Yaz için bile çok sıcak'

Mottram, bunun sonucu olarak buzullar, buz tabakaları ve deniz buzlarının hızla eridiğini söyledi. Qaanaaq havaalanı yakınlarındaki meteoroloji istasyonunda geçen Perşembe 17.3, Perşembe günü de 15 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değerlerin Kuzey Grönland'da yaz için bile çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, fotoğraftaki bu görüntünün normalde Haziran sonu ya da Temmuz'dan önce oluşmayacağını ifade ediyor.

Mottram, sıcaklıkların sıra dışı olmasına karşın, bunu tek başına küresel ısınmaya bağlamak için erken olduğunu söyledi.

Ruth Mottram "Bununla birlikte, iklim modelleme simülasyonlarımız, Grönland çevresinde deniz buzlarının erimesi süresinin düşeceğine işaret ediyor. Bunun ne kadar hızlı ve çok olacağı küresel sıcaklıkların ne kadar artacağına bağlı" dedi.

 

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