Grafikleri bugüne uyarlanan bir zamanların 8 müthiş oyunu
Bazı oyunlar var ki aradan yıllar geçse de unutmamız mümkün değil. Bu oyunları elbette eski bilgisayarımızda ya da oyun konsolumuzda oynayabiliyorduk. Bugün ise grafikleri gerçeğe hayli yaklaşan oyunlarla baş başayız. Peki hafızamıza kazınan bu efsane oyunları bir daha hiç mi göremeyeceğiz? Elbette hayır; eski oyunlara yapılan bazı 'grafiksel' iyileştirmelerle onları bugün de oynayabiliyoruz. İşte grafikleri bugüne uyarlanan 8 efsane oyun...
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Kontrolleri iyileştirilen N. Sane Trilogy, sadece daha iyi görünmekle kalmıyor, ilk Crash'a kıyasla daha iyi bir kontrol hissi de sunuyor.
The Secret of Monkey Island: Special Edition
The Secret of Monkey Island'ın müziğinden espri anlayışına her şeyi, zamanının ilerisindeydi. Temel olarak aynı takımın geliştirdiği Special Edition, ses ve grafikleri iyileştiriyor.
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D
2015'te yayınlanan Majora's Mask 3D, ilk oyundaki tekrarlayan yan görevler, yoran zaman mekaniği, kaldığınız yeri kaybetmeniz gibi sorunların tümünü çözdü ve daha iyi bir oyun deneyimi sundu.
Ratchet & Clank
2016'da çıkan Ratchet & Clank, bir remake - yeniden tasarlama karışımı.
Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider: Anniversary ile Lara Croft'un Scion of Atlantis'taki ilk görevi yeni bir hayat kazandı.
Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee
Sadece grafik alanında geliştirmeler yapmakla yetinmeyen Let's Go, gizlik teknikler ve Alolan türlerini de oyuna kazandırdı.
Spyro Reignited Trilogy
Crash gibi 1990'ların sonlarında çıkan Spyro, o zamanlar çok seviliyordu ama bugün hala ilgi çekiyor mu? Bu sorunun kesin cevabı, aynı ruhu taşıyan remake'te. Grafikleriyle etkileyen, ilk üç oyunu bir araya getiriyor.
Shadow of the Colossus
Bluepoint Games'in remake'iyle kendini aştığı Shadow of the Colossus, artık PS4'te 1080p 30fps'de oynanabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle