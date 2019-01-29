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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Grafikleri bugüne uyarlanan bir zamanların 8 müthiş oyunu

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Grafikleri bugüne uyarlanan bir zamanların 8 müthiş oyunu

Bazı oyunlar var ki aradan yıllar geçse de unutmamız mümkün değil. Bu oyunları elbette eski bilgisayarımızda ya da oyun konsolumuzda oynayabiliyorduk. Bugün ise grafikleri gerçeğe hayli yaklaşan oyunlarla baş başayız. Peki hafızamıza kazınan bu efsane oyunları bir daha hiç mi göremeyeceğiz? Elbette hayır; eski oyunlara yapılan bazı 'grafiksel' iyileştirmelerle onları bugün de oynayabiliyoruz. İşte grafikleri bugüne uyarlanan 8 efsane oyun...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Kontrolleri iyileştirilen N. Sane Trilogy, sadece daha iyi görünmekle kalmıyor, ilk Crash'a kıyasla daha iyi bir kontrol hissi de sunuyor.

The Secret of Monkey Island: Special Edition

The Secret of Monkey Island'ın müziğinden espri anlayışına her şeyi, zamanının ilerisindeydi. Temel olarak aynı takımın geliştirdiği Special Edition, ses ve grafikleri iyileştiriyor.

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D

2015'te yayınlanan Majora's Mask 3D, ilk oyundaki tekrarlayan yan görevler, yoran zaman mekaniği, kaldığınız yeri kaybetmeniz gibi sorunların tümünü çözdü ve daha iyi bir oyun deneyimi sundu.

Ratchet & Clank

2016'da çıkan Ratchet & Clank, bir remake - yeniden tasarlama karışımı.

Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: Anniversary ile Lara Croft'un Scion of Atlantis'taki ilk görevi yeni bir hayat kazandı.

Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee

Sadece grafik alanında geliştirmeler yapmakla yetinmeyen Let's Go, gizlik teknikler ve Alolan türlerini de oyuna kazandırdı.

Spyro Reignited Trilogy

Crash gibi 1990'ların sonlarında çıkan Spyro, o zamanlar çok seviliyordu ama bugün hala ilgi çekiyor mu? Bu sorunun kesin cevabı, aynı ruhu taşıyan remake'te. Grafikleriyle etkileyen, ilk üç oyunu bir araya getiriyor.

Shadow of the Colossus

Bluepoint Games'in remake'iyle kendini aştığı Shadow of the Colossus, artık PS4'te 1080p 30fps'de oynanabiliyor.

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