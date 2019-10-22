Gradient: Size en çok benzeyen ünlüyü bulan uygulama
Son günlerde kullanıcıların karşısına sıkça çıkan Gradient isimli uygulama, kullanıcıların fotoğraflarını kullanarak onları hangi ünlü isme benzediğini ortaya çıkarıyor. Bunu yaparken belirli parametreleri kullanan uygulama
FaceApp ile kullanıcılar kendilerini yaşlandırma akımına kaptırırken, son günlerde ortaya çıkan yeni bir uygulama, bu kez kullanıcıların yüzlerinin hangi ünlü isme benzediğini paylaşıyor. 3 gün süresince ücretsiz olarak kullanılabilen Gradient isimli uygulama, FaceApp uygulamasında olduğu gibi belirli algoritmaları ve yapay zeka teknolojisini kullanarak veritabanında eşleştirme yapıyor ve kullanıcının en yakın durduğu ünlü ismi buluyor. Bunu yaparken de dört farklı görüntü sunuyor. Yani ünlü ismin fotoğrafıyla kullanıcının fotoğrafının arasındaki benzerliğin kurulduğu iki ara görüntü, uygulamanın dikkat çeken özelliği...
Uygulamayı iPhone'a indirdikten sonra size ücretli üyelik sunuyor. 3 günlük ücretsiz denemeden sonra 100 TL'nin üzerinde bir ücreti uygulama için ödemek istemiyorsanız mutlaka aboneliğinizi uygulamayı indirir indirmez iptal ettirmeniz gerekiyor. 3 gün dolduktan sonra iptal işlemini yapmanızın bir önemi kalmıyor, kredi kartınızından belirlenen ücret anında kesiliyor.
Uygulama aynı fotoğraf üzerinden oldukça farklı sonuçlar çıkarabiliyor
Bu uyarıyı yaptıktan sonra uygulama üzerinden bazı örnek görüntülere bakalım. Gradient, FaceApp gibi sonuçlarından fazlasıyla memnun kalacağınız bir uygulama değil; aksine sizi ilgisiz bir ünlüye de benzetebiliyor. Fotoğrafınızda yüzünüzün nasıl durduğu, gözlük takıp takmama durumunuz ve hatta sakallarınız uygulama için önemli referans kaynakları...
Uygulamayı App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilmek mümkün.
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