GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor
GeriTeknoloji GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor

Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalara imza atan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Sanat, tasarım, zanaat ve teknoloji alanlarında çalışmalar ortaya koyan Dominic Wilcox, ‘Normali Yeniden İcat Etmek’ başlıklı sunumuyla konuşmacılar arasında yer alıyor.

2002 yılında The Royal College of Art’tan mezun olan İngiliz artist ve tasarımcı Dominic Wilcox, uluslararası alanda sıra dışı projelere imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda BMW MINI, Kelloggs ve Paul Smith gibi markalarla çalışan Wilcox; inovatif, düşündürücü ve şaşırtıcı işlere odaklanıyor.

Dünyanın ilk GPS ayakkabılarını tasarladı

Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı ve küçük heykellerden oluşan çalışmalarının yanı sıra Wilcox, köpeklere yönelik dünyadaki ilk sanat sergisiyle de adından söz ettiriyor. Fantastik fikir ve icatlarından ustaca çizimlerine kadar yüksek tempolu bir konuşma hazırlayan Dominic Wilcox, yaratıcı düşünebilmede kendi yöntemlerini katılımcılarla paylaşmaya geliyor.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?