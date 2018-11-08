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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.11.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Göze hasar vermeden girebilen nano robot yapıldı

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Göze hasar vermeden girebilen nano robot yapıldı

Bir grup bilim adamı, göze hasar vermeden "delebilen" nano ölçekte bir robot geliştirdi.

Pervane şeklindeki robot, sadece 500nm genişliğinde ve yapışmaz bir kaplamayla kaplı. Bu sayede yoğun göz dokusunu geçebilen robot, içeride özgürce hareket edebiliyor. Robot çok küçük olduğu için vücudun dışından, manyetik alan yardımıyla hareket ettirilebiliyor.

Araştırmacılar göz içindeki doku matrisini çift taraflı yapışkan banttan oluşan bir ağ ile karşılaştırdılar. Nanopervanelerin sıkışmasını önlemek için iki parçalı özel bir kaplama geliştirildi. Bu kaplama, pervanenin yüzeyine bağlanan bir molekül tabakası ve kaygan, yapışmayan bir yüzeyden oluşuyor. Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Zhiguang Wu, "kaplama için doğadan ilham aldık" diyor ve şöyle devam ediyor:

"İkinci aşamada, böcekleri yakalamak için peristome üzerinde kaygan bir yüzeye sahip etobur sürahi bitkisinde bulunan bir sıvı tabakası uyguladık. Bu, bir kızartma tavasının teflon kaplaması gibidir.

Bu kaygan kaplama, robotumuzun göz içindeki etkin itici gücü için çok önemli, çünkü camdaki biyolojik protein ağı ve nano robotlarımızın yüzeyi arasındaki yapışmayı en aza indirir."

chip.com.tr'nin haberine göre araştırmacılar, gelecekte ilaçla dolu bir nanobot ordusunu kullanarak, tedaviyi tam gerektiği yere uygulamayı umuyor.

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