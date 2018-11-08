Göze hasar vermeden girebilen nano robot yapıldı
Bir grup bilim adamı, göze hasar vermeden "delebilen" nano ölçekte bir robot geliştirdi.
Pervane şeklindeki robot, sadece 500nm genişliğinde ve yapışmaz bir kaplamayla kaplı. Bu sayede yoğun göz dokusunu geçebilen robot, içeride özgürce hareket edebiliyor. Robot çok küçük olduğu için vücudun dışından, manyetik alan yardımıyla hareket ettirilebiliyor.
Araştırmacılar göz içindeki doku matrisini çift taraflı yapışkan banttan oluşan bir ağ ile karşılaştırdılar. Nanopervanelerin sıkışmasını önlemek için iki parçalı özel bir kaplama geliştirildi. Bu kaplama, pervanenin yüzeyine bağlanan bir molekül tabakası ve kaygan, yapışmayan bir yüzeyden oluşuyor. Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Zhiguang Wu, "kaplama için doğadan ilham aldık" diyor ve şöyle devam ediyor:
"İkinci aşamada, böcekleri yakalamak için peristome üzerinde kaygan bir yüzeye sahip etobur sürahi bitkisinde bulunan bir sıvı tabakası uyguladık. Bu, bir kızartma tavasının teflon kaplaması gibidir.
Bu kaygan kaplama, robotumuzun göz içindeki etkin itici gücü için çok önemli, çünkü camdaki biyolojik protein ağı ve nano robotlarımızın yüzeyi arasındaki yapışmayı en aza indirir."
chip.com.tr'nin haberine göre araştırmacılar, gelecekte ilaçla dolu bir nanobot ordusunu kullanarak, tedaviyi tam gerektiği yere uygulamayı umuyor.
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