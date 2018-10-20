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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Gözcü, Bariyer ve Kalkan; Katar'ı koruyacak

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Gözcü, Bariyer ve Kalkan; Katar'ı koruyacak

HAVELSAN, siber güvenlik alanındaki birikimi ve özgün ürünleriyle Katar'ın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye’de ve dünyada birçok referans projeye imza atan HAVELSAN, küresel yazılım üreticisi, sistem entegratörü ve siber tehditlere karşı çözümler üreten bir teknoloji merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, siber güvenlik alanında Türkiye'de çeşitli sorumluluklar üstlenirken, birçok kritik kuruma da hizmet veriyor.

Bunun yanında HAVELSAN'ın söz konusu ürün ve çözümleri sınırları aşıyor. Şirket son olarak Türkiye ile dost ve müttefik ülkelerden Katar’da siber güvenlik alanında iş birliği için önemli bir adım attı.

Askeri eğitim ve simülasyon teknolojileri alanında Katar’da yürüttüğü projeler ve kullanıma sunduğu ürünlerle önemli yer edinen HAVELSAN, siber güvenlikle, Katar’daki varlığına yeni bir alan ekledi. Bu kapsamda Katar’ın önde gelen kurumlarından Al Mesned Holding ile siber güvenlik alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasına göre, Katar’ın siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir şirket kurulacak. Şirketin ülkede siber güvenlik konusunda yeni bir sayfa açması  öngörülüyor.

Anlaşmaya HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ile Al Mesned Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bin Abdulatif Al Mesned imza attı.

Söz konusu iş birliğiyle HAVELSAN, Katar’da siber güvenlik alanında önemli oyuncular arasına adını yazdıracak.

Gözcü, Bariyer, Kalkan

HAVELSAN, etkin, güçlü, kaliteli, yerli ve ulusal siber savunma sistemlerinin geliştirilmesi, uygun çözüm ve hizmetlerin sunulması, siber tehditlerin ve kötücül yazılımların siber güvenlik laboratuvarında analiz edilmesi, etkilerinin canlandırılması için çeşitli çözümler sunuyor.

Bu çözümler arasında, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti, Yazılım Güvenlik Analiz ve Test Hizmeti, Kurumsal Güvenlik Destek Hizmetleri ve Siber Güvenlik Eğitim Hizmeti bulunuyor.

Söz konusu hizmetlerin yanında yerli ve milli siber güvenlik ürünleri geliştiren HAVELSAN, bunlarla çeşitli kurumlara hizmet vermeye başladı.

Şirketin son dönemde geliştirdiği ürünler arasında Gözcü, Bariyer ve Kalkan  bulunuyor.

Gözcü, kurumların bilişim altyapısı bileşenlerinin oluşturdukları kayıtların merkezi olarak toplanmasını, ilişkilendirilmesini, sorgulanmasını ve alarm üretilmesini sağlıyor. Toplanan ham kayıtlar normalize edilip ilişkilendirildikten sonra kullanıcı arayüzü üzerinden canlı akış ekranlarıyla sistem izleme, alarm üretimi, sorgulama ve raporlama eksiksiz yapılıyor.

Bariyer, kurumsal bilgi ve verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum sınırları dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirildi. Bu sistemle hassas veri sahibi sivil ve askeri kurumların siber güvenlik ihtiyacı karşılanıyor. Bariyer'le, ağ trafiği, sunucu sistemleri ve uç kullanıcı bilgisayarları olmak üzere tüm sistem birimlerinde yer alan verinin, olması gereken yerde bulunup bulunmadığı ve doğru kullanıcılar tarafından erişilip erişilmediği denetleniyor ve veri kaçakları engelleniyor.

Kalkan, web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip engelleyebilen, çok yüksek seviye ağ trafikleri için yük dengeleme sağlayan "Web Uygulama Güvenlik Duvarı" olarak görev yapıyor. Web uygulamalarını korumak üzere özel olarak tasarlanan ürünle, klasik güvenlik duvarları, saldırı engelleme sistemleri gibi yazılımlar tarafından tespit edilmesi mümkün olmayan saldırıların engellenmesine imkan sağlanıyor.

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