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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Göz kamaştırıcı kariyerleriyle, LinkedIn’in ‘balon’ profesyonelleri

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Göz kamaştırıcı kariyerleriyle, LinkedIn’in ‘balon’ profesyonelleri

Güncel verilerle, 630 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve iş dünyasının profesyonellerini bir araya getiren LinkedIn, özellikle beyaz yakalıların son dönemde en fazla iş başvurusu yaptığı dijital platform olarak öne çıkıyor. Ancak LinkedIn’de işverenlerin ve İK departmanlarının ciddi bir problemi var; etkileyici görünen ‘balon’ profiller…

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellikle ülkemizdeki LinkedIn kullanıcılarının birçoğu, profillerinin daha dikkat çekici görünmesi ve profesyonelleri daha fazla etkilemesi için, kariyer bilgilerini abartılı ve yanıltıcı ‘title’larla, yani ünvanlarla süslüyor. Örnek vermek gerekirse; orta ölçekli bir firmada Satış Sorumlusu olan kişi kendini ‘Global Sales Team Leader, Business Development Manager Lead Generation Expert’ olarak tanımlamayı tercih ediyor. Maksimum 2-3 kişilik bir şirket sahibi LinkedIn’de ‘CEO, Board Member’, orta ölçekli bir firmanın İnsan Kaynakları Sorumlusu ise bir anda ‘Senior Talent Acquisition Specialist, Headhunter’’ oluveriyor.

Çünkü birçoğu, aslında işverenlerin iyi kabarmış gösterişli bir pişi yerinde, pişinin hamuruyla, mayasıyla ilgilendiğini idrak edemiyor. Her ne kadar yanıltıcı profillerle ilgili gerçekler iş görüşmelerinde ortaya çıksa da yapılan görüşmeler, iş ilanı veren şirketlerin ve görüşmeleri yapan yetkililerin hanesine ‘zaman kaybı’ olarak yazılıyor. Elbette tüm bu yaşananlarda LinkedIn’in yönetimsel olarak hiçbir suçu yok. Hatta LinkedIn yetkililerinin bu tarz sorunlar yaşanmaması adına sürekli güncellemeler yaptığını, sahte profilleri temizlemek için de büyük mücadeleler verdiğini biliyoruz. Zaten burada sorun tam olarak sahte profiller de denemez. Profiller gerçek, ama fazlasıyla yanıltıcı. Sorunun kaynağı ise tamamen bilinçsiz kullanıcılar…

İşverenler kişisel bağlantılara yöneliyor

İş ilanı yayınlayan şirketler, İnsan Kaynakları uzmanları ve işe alımdan sorumlu yetkili yöneticiler, son dönemde başvuru yapan kişilerin kariyer bilgilerine güvenemedikleri için daha çok kişisel bağlantılarını kullanarak ve referans alarak, aradıkları profesyonele ulaşmaya başladı bile... Diğer sosyal medya platformlarına kıyasla, her zaman daha damıtılmış ve rafine bir kullanıcı kitlesine sahip olmasıyla tanıdığımız ve yönetim politikalarını her zaman takdir ettiğimiz LinkedIn, bu yanıltıcı ‘balon’ profillere de mutlaka akıllıca bir çözüm bulacaktır. Aksi halde ciddi bir güven ve prestij kaybı yaşayabilir.

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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