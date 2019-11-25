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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak

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Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak
Fotoğraflar: A.A.

Görme engelliler, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları bilgisayarları ve mobil cihazlarına indirecekleri uygulamayla aşabilecek.

Görme engellilerin, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlere çözüm arayacakları platform hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle, Eğitimde Görme Engelliler Derneğince (EGED) kullanıma sunulan "Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu"nda görme engelliler, online olarak sorunlarını ilettikleri gören bireylerden anlık yardım alabilecek.

Kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara özel tasarlanan mobil uygulama ile erişebileceği platforma, bilgisayar ortamında ise "engelsizdestek.org" adresinden ulaşabilecek.

Üyelik şartı isteyen uygulamada görme engellilerden engel durumlarını belirten belgeleri yüklemeleri de isteniyor.

Görme engelliler platformda ihtiyaç duydukları talebe ilişkin oluşturacağı ilana, yaşadığı ili, ihtiyaç duyduğu talebe karşılık verecek gönüllüde bulunması gereken özellikleri, faaliyetin hangi zaman aralıklarında gerçekleşeceğini ve özel ayrıntıları belirterek sorunlarına çözüm arayacak.

Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak

Görme engellilerle gönüllüleri bir araya getiriyor

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, yaptığı açıklamada, platformla erişebilirlik ihtiyacı duyan görme engelliler ile onlara destek vermek isteyen gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Görme engellilerin eğitim hayatlarında el yazısından oluşan notlardan faydalanamadığını ifade eden Taşgın, "Biz görmediğimiz için bunları okuyamıyoruz. Böyle bir durumda ya bunun seslendirilmesi ya da 'Word' gibi dijital yazı programına dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer Üniversiteden destek alamıyorsa. Platformda ilan başvurusu açarak 'beş sayfalık bir ders notum var, seslendirecek ya da yazılı hale dönüştürecek birisine ihtiyaç duyuyorum.' diyecek. Gönüllü kişinin de destek olacağını belirttiği anda eşleşme başlamış oluyor." diye konuştu.

Herhangi bir sınava hazırlanmak isteyen görme engellilerin, platformdan faydalanabildiğini vurgulayan Taşgın, ders notlarını seslendirecek gönüllülere ulaşarak sorununa çözüm bulabileceğini kaydetti.

Eğitim ve istihdam olarak iki başlık altında  ele aldık

"Platformu Eğitim ve istihdam olarak iki başlık altında ele aldık"

"Örneğin bir görme engelli öğretmen arkadaşımız sınav kağıtlarını erişilebilir hale getirmek için destek isteyebilir ya da yazılı halde bulunan dokümanın seslendirilmesiyle ilgili istihdamda bir sorun yaşanırsa destek de bulunabilirler. Görme engelli aileler çocuklarının ders takibini yapma noktasında faydalanabilirler.

Görme engellilerin eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi noktasında platform aracılığıyla önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Katkı sağlamak isteyen ciddi bir gönüllü kitlesi var. Bir ay önce hayata geçen sitemizde yaklaşık 200 üyemiz var."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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