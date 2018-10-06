Görme engelliler için engelsiz etiket
İzmir'de temizlik malzemeleri üreten bir firma, görme engellilerin ürünlerin özelliklerine karekod (QR) ile sesli olarak ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla "engelsiz etiket" uygulamasını hayata geçirdi.
Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 40 yıldır temizlik malzemeleri üreten Viking firması tarafından geliştirilen projeyle, görme engellilerin hayatının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Cep telefonlarına uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilen aplikasyonla ürünlerin etiketinde bulunan QR kodu okutuluyor. Kodun okunmasının ardından ürün bilgileri, kullanım alanları ve içeriği gibi bilgiler sesli olarak kullanıcıyla paylaşılıyor.
Türkiye'den sonra dünyaya yayılacak
Viking Temizlik Ürünlerinde Pazarlama ve İletişim Müdürü Gökçe Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Temizlik ürünlerindeki sağlık risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Bu konuda en muzdarip olan kesimin görme engelli bireylerin olduğunu tespit ettik. Türkiye'de yaklaşık 1 milyona yakın görme engelli vatandaşımız var. Görme engelli bir kişinin kimyasal içeren bir ürünü kullanmasında sağlık riskleri ortaya çıkıyor. Daha sonra görme engelliler için bir proje hayata geçirmeye karar verdik. Görme engelli vatandaşlarımızla yaşadıkları zorlukları konuştuk. Bir bulaşık deterjanıyla çamaşır suyunun karışmasının hayatlarında fiziksel olarak bir tehdit oluşturduğunu belirledik. Hazırladığımız bu çalışmaya "engelsiz temizlik" adını verdik. İlk olarak Türkiye'de başlayan bu uygulamayı ihracat yaptığımız 60 ülkeye de yaymayı düşünüyoruz."
Hatipoğlu, görme engellilerin hayatlarındaki en büyük asistanlarının cep telefonları olduğunu belirterek, hazırladıkları uygulamadan çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.
İzmir ve İstanbul'da Altı Nokta Körler Vakfı ile bir araya geldiklerini anlatan Hatipoğlu, "Bütün ürünlerde bunun uygulanması çok önemli. Çünkü yaşanan sıkıntıyı gördüğünüzde tek bir görme engelli bireyin hayatını kolaylaştırmak dahi mutluluk verici." ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle