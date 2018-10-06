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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.10.2018 - 19:26, Son Güncelleme:

Görme engelliler için engelsiz etiket

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Görme engelliler için engelsiz etiket

İzmir'de temizlik malzemeleri üreten bir firma, görme engellilerin ürünlerin özelliklerine karekod (QR) ile sesli olarak ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla "engelsiz etiket" uygulamasını hayata geçirdi.

Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 40 yıldır temizlik malzemeleri üreten Viking firması tarafından geliştirilen projeyle, görme engellilerin hayatının kolaylaştırılması amaçlanıyor. 

Cep telefonlarına uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilen aplikasyonla ürünlerin etiketinde bulunan QR kodu okutuluyor. Kodun okunmasının ardından ürün bilgileri, kullanım alanları ve içeriği gibi bilgiler sesli olarak kullanıcıyla paylaşılıyor. 

Türkiye'den sonra dünyaya yayılacak

Viking Temizlik Ürünlerinde Pazarlama ve İletişim Müdürü Gökçe Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalara imza attıklarını söyledi. 

Temizlik ürünlerindeki sağlık risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda en muzdarip olan kesimin görme engelli bireylerin olduğunu tespit ettik. Türkiye'de yaklaşık 1 milyona yakın görme engelli vatandaşımız var. Görme engelli bir kişinin kimyasal içeren bir ürünü kullanmasında sağlık riskleri ortaya çıkıyor. Daha sonra görme engelliler için bir proje hayata geçirmeye karar verdik. Görme engelli vatandaşlarımızla yaşadıkları zorlukları konuştuk. Bir bulaşık deterjanıyla çamaşır suyunun karışmasının hayatlarında fiziksel olarak bir tehdit oluşturduğunu belirledik. Hazırladığımız bu çalışmaya "engelsiz temizlik" adını verdik. İlk olarak Türkiye'de başlayan bu uygulamayı ihracat yaptığımız 60 ülkeye de yaymayı düşünüyoruz."

Hatipoğlu, görme engellilerin hayatlarındaki en büyük asistanlarının cep telefonları olduğunu belirterek, hazırladıkları uygulamadan çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

İzmir ve İstanbul'da Altı Nokta Körler Vakfı ile bir araya geldiklerini anlatan Hatipoğlu, "Bütün ürünlerde bunun uygulanması çok önemli. Çünkü yaşanan sıkıntıyı gördüğünüzde tek bir görme engelli bireyin hayatını kolaylaştırmak dahi mutluluk verici." ifadelerini kullandı. 

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