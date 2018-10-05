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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Görme engelliler bulundukları yerde üniversite sınavına hazırlanabilecek

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Görme engelliler bulundukları yerde üniversite sınavına hazırlanabilecek

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) üyesi görme engelli öğretmenler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engellilere uzaktan eğitim vererek, hayallerini gerçekleştirmelerine yardım edecek.

Görme engelliler, internet ortamında toplu görüşme ve canlı ders ortamı sağlayan özel bir uygulama aracılığıyla alacakları uzaktan eğitim kursları sayesinde, hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşayacak.

İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla giriş yapılabilecek uygulama sayesinde istedikleri gün ve saatte tamamen ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanacak görme engelliler, bu sayede eksiklerini tamamlama olanağı bulacak.

Teknoloji geliştikçe engeller ortadan kalkıyor

Doğuştan görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni ve aynı zamanda EGED Başkanı Emre Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle görme engellilerin "Ekran Okuyucu" adı verilen yazılımlar aracılığıyla tablet, bilgisayar ve akıllı telefonları rahatlıkla kullanabildiklerini söyledi.

EGED olarak geçmiş yıllarda amatörce düzenledikleri kurslarla 20 üyelerinin, üniversite sınavını kazanmalarını sağladıklarını ifade eden Taşgın, bu yıl özel ders alma imkanı bulunmayan görme engelli öğrencileri evlerinde bulundukları ortamda hiçbir ücret ödemeden alanında uzman öğretmenlerle buluşturarak, uygulama aracılığıyla uzaktan eğitimle YKS'ye hazırlayacaklarını dile getirdi.

Kurs 15 Ekim'de başlayacak

Kursun 15 Ekim'de başlayacağını vurgulayan Taşgın, "Dersler akşam saatinde olacak. Öğretmenlerimiz, gönüllü görme engellilerden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz, alanlarında öğrenim görmüş, formasyon sahibi, kendi mesleğini icra eden arkadaşlarımızdır. 20 kişilik öğretmen kadrosuyla kursu düzenliyoruz. Edebiyat, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe grubu, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda derslerimiz mevcut." dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden 25 görme engellinin kursa kayıt yaptırdığı bilgisini veren Taşgın, daha fazla kişiye ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ettiklerini ifade etti.

Deneme sınavları yapılacak

Uzaktan eğitim kursu ile görme engellilere sadece ders anlatmadıklarını, aynı zamanda kaynak sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade eden Taşgın, şunları kaydetti:

"Üniversite sınavına hazırlık sürecinde ve tercih dönemlerinde onlara motivasyonlarını artırıcı noktada rehberlik hizmetleri sunacağız. Dolayısıyla sadece akademik yönüyle değil, sınava hazırlanma konusunda psikolojik açıdan da katkı sağlayacağız.

Zaman zaman öğrencilerimize, hangi durumda bulunduklarını ölçmek amacıyla, uygulamamız aracılığıyla deneme sınavlarımız olacaktır. Öğretmenlerimiz, deneme sınavı sonucunda onlara geri bildirimde bulunacak. Görme engelli bir kişi için artık hiçbir şey hayal değil. Görme engelliler için artık üniversite sınavlarına hazırlanmak imkansız değil."

Taşgın, görme engellilerin 14 Ekim'e kadar, "www.eged.org/yksform" adresinden başvurularını yapabileceğini de söyledi.

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