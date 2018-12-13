Görme engelliler artık duyguları “görebilecek”
Huawei, yapay zekanın insanların yaşamlarını iyileştirme konusundaki önemini ortaya koymak üzere yeni bir projeyi hayata geçiriyor. HUAWEI Mate 20 Pro ile hayata geçecek olan yeni proje görme engellilere hitap ediyor.
Huawei Mate 20 Pro ile şirket, yapay zeka teknolojisinin geldiği noktayı göstermek adına “Seninle Mümkün” mottosuyla hayata geçecek olan yeni bir proje hayata geçiriliyor. Çinli teknoloji devi henüz ayrıntılarını paylaşmadı; ancak 17 Aralık'ta açıklanması beklenen projenin doğrudan görme engellilerle ilgili olduğu biliniyor.
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