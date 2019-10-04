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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Google'nin "bulut" yatırımı 47 milyar dolara çıktı

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Google'nin "bulut" yatırımı 47 milyar dolara çıktı

Google Cloud, Yapay Zeka teknolojisinin kazandığı ivme ile sürekli gelişerek verimlilik, birlikte çalışma, güvenlik ve daha pek çok konudaki yeni nesil ihtiyaçlara yepyeni çözümler getiriyor. İnovasyonu günlük hayatın bir parçası haline getiren ürün ve teknolojiler ile bu alanda dünyada yaşanan en son gelişmeler, 3 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Google Cloud Day İstanbul etkinliğinde konunun uzmanları tarafından kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye’den çok sayıda başarı hikayesinin yer aldığı etkinliğin açılış konuşmaları; Google Cloud  Ülke Müdürü Önder Güler, Ürün Yönetimi Direktörü Evren Eryürek, Ürün ve Çözümler Kıdemli Direktörü Chandra Ranjan ve Orta Doğu-Afrika-Türkiye Bulut Mühendisleri Direktörü Saad Ouchkir tarafından gerçekleştirildi. 

Etkinlikte bulut platformunun girişimler başta olmak üzere her ölçekteki kurum için sunduğu avantajlar vaka örnekleriyle paylaşıldı. Bulut teknolojisini iş süreçlerine yansıtan markalar arasında yer alan Denizbank, Vestel, Hopi, Coca Cola İçecek, DeFacto ve AloTech yetkilileri de deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. 

Google Anthos

Etkinlikte katılımcılara ayrıca Google Cloud’un açık hibrit platformu Anthos tanıtıldı. Anthos, işletmelerin mevcut şirket içi yatırımlarda ya da herkese açık bulutta modern karma uygulamalar oluşturmasına ve bunları yönetmesine imkan tanıyor. Google'ın öncülük ettiği Kubernetes, Istio ve Knative gibi açık kaynak teknolojileri üzerinde oluşturulan Anthos, şirket içi ve bulut ortamları arasında tutarlılık sağlıyor. Anthos, uygulama geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olmanın yanı sıra işletmelerde hizmet ağı, container'lar ve mikro hizmetler gibi dönüşüme dayalı teknolojileri stratejik olarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor. 

“Bulut Pazarı Büyümeye Devam Ediyor”

Google Cloud’un güvenli, açık ve akıllı bir kurumsal bulut platformu sunma konusunda küresel bir lider olarak kabul edildiğini belirten Google Cloud  Ülke Müdürü Önder Güler sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Gartner’e göre, kamu bulut hizmetleri pazarının 2022 yılına kadar 360,2 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor, yani bulut büyümeye devam ediyor. Biz de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Google Cloud’un bulut alanında yaptığı yatırımlar 30 milyar dolardan 47 milyar dolara çıktı ve bu alanda sene başından bu yana 130 yeni ürünün kullanıma sunuldu. 

Google Cloud hizmetlerinin en büyük avantajı her türlü BT kapasitesi açısından dünyanın her yerinde, en verimli çözümleri sunmasıdır. Bulut, verinin her formunu değerlendirmekte, avantajlarını kullanmakta, tüm iş süreçlerine yapay zeka desteğini katmaktadır. Her ölçekten işletmeye Altyapı Modernizasyonu, Uygulama Geliştirme, Veri Yönetimi, Akıllı Analitik ve Verimlilik ve İşbirliği başlıklarında çözümlerimizle destek oluyoruz. Google Cloud; Güvenlik ve Güvenilirlik, Hibrit ve Çoklu Bulut, Açık Kaynak Geliştiricileri için En İyi Platform, ve Yapay Zeka / Makine Öğrenimi (AI/ML) Yetenekleri gibi özellikleriyle pazarda farklı teknolojilerin geliştirilmesinde öncülük ediyor.” dedi. 

Google Cloud Day katılımcıları etkinlik kapsamında ayrıca Bulut ve Yapay Zeka’nın bütünleştiği farklı  çözümlerin sergilendiği alanda ve geliştiriciler için oluşturulan ‘Developer Zone’ özel bölümünde birbirinden farklı teknolojileri deneyimleme imkanı buldu.

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