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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

Google'ın sürücüsüz otomobili Waymo kaza yaptı!

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Google'ın sürücüsüz otomobili Waymo kaza yaptı!

ir yerel TV istasyonu olan ABC15 tarafından sağlanan videolar ve Fox 10 Phoenix'in Twitter hesabındaki fotoğraflara göre, Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait olan Waymo markalı bir Chrysler Pacifica, ağır hasar aldığı bir kazaya karıştı.

ABC15, bir Honda sedan'ın bir başka araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve Chandler Bulvarı'nda gelen trafiğin içerisine dalarak Waymo aracına çarptığı söyleniyor. Bir polis sözcüsü, Waymo aracının kaza sırasında otonom sürüş modunda olduğunu ve operatörün sadece küçük yaralarla kurtulduğunu söyledi. Bir Chandler polis dedektifinin Phoenix New Times'a söylediğine göre de Waymo kazada suçlu değildi.

Bu kaza, bu yıl içerisinde gerçekleşen ikinci otonom araba kazası olarak karşımıza çıkıyor. Mart ayında da otonom sürüş modunda çalışan bir Uber arabası, Tempe'de bir kaza yapmış ve kaza, bir kişinin ölümü ile sonuçlanmıştı. Bu olay, kamusal yollarda çalışan bir otonom arabanın karıştığı ilk ölümlü kaza idi ve olayın kısa süre sonrasında Uber, otonom sürüş testlerini durdurmuştu.

Geçtiğimiz Kasım ayında ise Waymo, Phoenix'te araçlarının, içeriside bir insan sürücü olmadan yolcu alarak gezdireceği pilot bir program başlatacağını söylemişti ve hedefi, sürücüsüz bir araç paylaşımı hizmeti başlatmaktı. Kaliforniya -Golden State sürücüsüz testler için başvuruları kabul ettiğini duyurmasının ardından yapılan ilk başvuruların biri de Waymo'ya aitti. Waymo, en son kazada da olduğu gibi otonom araçlarını hâlâ, önlem olarak, güvenlik sürücüleri ile test ediyor.

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