Google'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?
ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş gerilimi, son olarak Huawei'yi etkiledi. Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı. Söz konusu karar üzerinden bir süre geçtikten sonra ABD Çinli Huawei’ye getirdiği ticari sınırlamaları 90 günlüğüne erteledi.
Tüm bu yaşanılanların ardından Huawei kullanıcılarının aklına birçok soru takıldı. Hali hazırda bulunan Huawei telefonlar Google'ın kararından etkilenecek mi? Huawei kendi işletim sistemini kurabilir mi?
Google ve Huawei’den gelen açıklamalarda piyasadaki telefonlarda yer alan Google Play Store ve diğer servislerin sorunsuz çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Yani bu karardan mevcut Huawei telefonlar şu anlık etkilenmeyecek. Fakat yeni bir Android güncellemesi söz konusu olduğunda Huawei kullanıcıları bundan yararlanamayacak.
Geçtiğimiz haftalarda Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirdiğine yönelik sızıntılar ortaya çıkmış ve Çinli şirketin Ürün Başkan Yardımcısı Bruce Lee, iddiaları doğrulamıştı. Lee yaptığı açıklamada, bu geliştirmenin şu an için yalnızca bir ‘b planı‘ olduğunu söyledi. ABD kararlarının ardından Huawei kendi işletim sunabilir, ancak bu konuda tecrübesi bulunmayan şirketin Apple ve Google ile başa çıkması oldukça zor gözüküyor.
Google, Twitter üzerinden yapılan açıklamada açık kaynaklı Android işletim sisteminin Huawei tarafından erişilebileceğini belirtiyor. Bu da Çinli şirketin Google Play servisleri olmadan da Android işletim sistemini kullanabileceği anlamına geliyor. Çin'de 2010 yılından bu yana uygulanan Google yasaklarına karşı alternatif uygulamalar kullanıldığını düşünürsek Huawei'nin açık kaynaklı Android sürümüne geçmesi muhtemel gözüküyor.
ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş gerilimi halen sürüyor, ancak bu durum 2020 seçimlerinden daha farklı hal alabilir. En azından seçim süresince Huawei'nin Google'ın yaptırım kararına uyması gerekiyor.
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