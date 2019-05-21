Google'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?
GeriTeknoloji Google'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
21.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Google'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google'ın kararından sonra mevcut Huawei telefonlar etkilenecek mi?

ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş gerilimi, son olarak Huawei'yi etkiledi. Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı. Söz konusu karar üzerinden bir süre geçtikten sonra ABD Çinli Huawei’ye getirdiği ticari sınırlamaları 90 günlüğüne erteledi. 

Tüm bu yaşanılanların ardından Huawei kullanıcılarının aklına birçok soru takıldı. Hali hazırda bulunan Huawei telefonlar Google'ın kararından etkilenecek mi? Huawei kendi işletim sistemini kurabilir mi?  

Google ve Huawei’den gelen açıklamalarda piyasadaki telefonlarda yer alan Google Play Store ve diğer servislerin sorunsuz çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Yani bu karardan mevcut Huawei telefonlar şu anlık etkilenmeyecek. Fakat yeni bir Android güncellemesi söz konusu olduğunda Huawei kullanıcıları bundan yararlanamayacak. 

Geçtiğimiz haftalarda Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirdiğine yönelik sızıntılar ortaya çıkmış ve Çinli şirketin Ürün Başkan Yardımcısı Bruce Lee, iddiaları doğrulamıştı. Lee yaptığı açıklamada, bu geliştirmenin şu an için yalnızca bir ‘b planı‘ olduğunu söyledi. ABD kararlarının ardından Huawei kendi işletim sunabilir, ancak bu konuda tecrübesi bulunmayan şirketin Apple ve Google ile başa çıkması oldukça zor gözüküyor.  

Google, Twitter üzerinden yapılan açıklamada açık kaynaklı Android işletim sisteminin Huawei tarafından erişilebileceğini belirtiyor. Bu da Çinli şirketin Google Play servisleri olmadan da Android işletim sistemini kullanabileceği anlamına geliyor. Çin'de 2010 yılından bu yana uygulanan Google yasaklarına karşı alternatif uygulamalar kullanıldığını düşünürsek Huawei'nin açık kaynaklı Android sürümüne geçmesi muhtemel gözüküyor.

ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş gerilimi halen sürüyor, ancak bu durum 2020 seçimlerinden daha farklı hal alabilir. En azından seçim süresince Huawei'nin Google'ın yaptırım kararına uyması gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?