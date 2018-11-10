Google'ın Files Go uygulaması değişiyor
Dünya devi Google'ın kısıtlı depolama alanına sahip telefonlar için kullanıcılarına sunduğu dosya yönetim uygulaması Files Go'da ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Files Go uygulamasının adı artık Files by Google olacak. Files Go akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarındaki hangi dosyaları silebileceklerine ilişkin öneriler sunarak, depolama alanlarını yönetmelerini sağlıyordu. Ayrıca uygulama aynı zamanda iyi bir dosya tarayıcısıydı ve kullanıcılar tarafından sadece bu özelliği ile bile kullanılıyor.
Google yaptığı açıklama ile birlikte bu dosya yöneticisinin tasarımını yeniden düzenlediğini açıkladı. Daha işlevsel ve kafa karıştırmayan bir arayüze sahip olduğu belirtilen Files Go'nun yenilenmiş hali şimdiden kullanıcılara sunulmaya başladı bile.
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