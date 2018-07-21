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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.07.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Google'ın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak?

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Google'ın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak?

Google Android platformunda kendi uygulamaları için ihlaller oluşturarak haksız rekabet sağlamak yüzünden AB Komisyonu tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Peki şimdi ne olacak? Google nasıl bir yol izleyecek?

Google, Android platformundaki ihlalleri nedeniyle bu hafta AB Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Komisyon, Google'ın kendi uygulamalarını cihaz üreticilerine rekabet kuralları dışında yükletmişti. Peki bundan sonra ne olacak?

Google tam olarak ne yaptı?

Avrupa Komisyonu, Google’ın Android platformu Google uygulamalarını kullanıcılara zorla yükletmesi ile haksız rekabet ve kazanç sağladığı için para cezasına karar verdi.

Ceza özellikle üç sebepten verildi:

-Google, Play Store'a ve diğer uygulama hizmetlerine erişebilme hakkı almak için cihaz üreticilerinin Google Chrome uygulamasını cihazlarına eklemesini zorunlu kıldı.

-Google, Google Arama uygulamasının diğer arama motorları alehine mobil cihazlara özel olarak eklenmesi için bazı büyük üreticilere ve mobil ağ operatörlerine ödeme yaptı.

-Google'ın telefon üreticilerinin, Android tabanlı yeni sürümlerini çalıştıran cihazlar üretmesini engellediği iddia edildi. Örneğin, Amazon'un ürettiği yeni Android tabanlı FireOS işletim sisteminin Google Play Store uygulamasını çalıştırması engellendi.

Googleın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak

Bu neden Apple'da geçerli değil?

Avrupa Komisyonu’nun raporu, Android’in Apple’ın iOS işletim sisteminden farklı olduğunu, çünkü Android'in üçüncü taraf cihaz üreticileri tarafından lisanslanarak kullanılırken, iOS'un sadece Apple tarafından kullanıldığı için böyle bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Yani, Apple kendi uygulamalarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor.

Google, Android'i diğer üreticiler tarafından kullanılabilir hale getirirken Chrome'un piyasa hakimiyetini artırmak için de bu şirketlere komisyon usulü ile anlaşmalar sağladı.

Android’e uygulama yükleyemiyor musunuz? Play Store neden bu kadar önemli?

Amazon’un Fire tabletleri ve Fire TV cihazları Play Store’u veya Google’ın uygulamalarını içermemelerine rağmen Android’i çalıştırıyor.

Ancak Android cihazlarda indirilen uygulamaların yüzde 90'ından fazlası Play Store'da bulunuyor. Bu sebeple Play Store'un, cihaz üreticilerinin sahip olması gereken bir uygulama olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu ise Google'ın bu sayede adil olmayan bir avantaj sağladığını belirtiyor.

Googleın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak

AB kararına Chrome neden dahil ediliyor?

Bir grup, kullanıcılara Google Chrome’un zorlanmasının haksız rekabet olduğunu söylüyor. Öte yandan diğer grup ise Google’ın aramada baskın olabilmesi ve ticari olarak kazanç sağlaması için bu tarz hareketler yapabileceğini düşünüyor. Google'ın Arama özelliğinin kullanılması için Chrome'un gerekli olduğu düşünüldüğü için Chrome da karara dahil edildi.

Diğer şirketler ne düşünüyor?

Samsung, LG, OnePlus, Nokia, BlackBerry ve Amazon dahil olmak üzere çeşitli Android üreticileri konuyla ilgili yorum yapmasa da Motorola, Sony ve HTC'den açıklamalar geldi. Şirketler Google’ın Android işletim sistemini etkileyen bu kararları erteletmeye çalışacağını kaydetti.

Gelecekte ne olacak?

Google’ın Avrupa Komisyonu kararına uyması için 90 gün süresi bulunuyor. Google, Play Store’u diğer uygulamalarını telefon üreticilerine zorlamayı bırakması gerekiyor. Aksi halde bu durum, 5 milyar dolarlık para cezasını ödemesi anlamına gelecek.

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