Google'ın 5 milyar dolar cezaya çarptırılması nelere yol açacak?

Google, Android platformundaki ihlalleri nedeniyle bu hafta AB Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Komisyon, Google'ın kendi uygulamalarını cihaz üreticilerine rekabet kuralları dışında yükletmişti. Peki bundan sonra ne olacak?

Google tam olarak ne yaptı?

Avrupa Komisyonu, Google’ın Android platformu Google uygulamalarını kullanıcılara zorla yükletmesi ile haksız rekabet ve kazanç sağladığı için para cezasına karar verdi.

Ceza özellikle üç sebepten verildi:

-Google, Play Store'a ve diğer uygulama hizmetlerine erişebilme hakkı almak için cihaz üreticilerinin Google Chrome uygulamasını cihazlarına eklemesini zorunlu kıldı.

-Google, Google Arama uygulamasının diğer arama motorları alehine mobil cihazlara özel olarak eklenmesi için bazı büyük üreticilere ve mobil ağ operatörlerine ödeme yaptı.

-Google'ın telefon üreticilerinin, Android tabanlı yeni sürümlerini çalıştıran cihazlar üretmesini engellediği iddia edildi. Örneğin, Amazon'un ürettiği yeni Android tabanlı FireOS işletim sisteminin Google Play Store uygulamasını çalıştırması engellendi.





Bu neden Apple'da geçerli değil?

Avrupa Komisyonu’nun raporu, Android’in Apple’ın iOS işletim sisteminden farklı olduğunu, çünkü Android'in üçüncü taraf cihaz üreticileri tarafından lisanslanarak kullanılırken, iOS'un sadece Apple tarafından kullanıldığı için böyle bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Yani, Apple kendi uygulamalarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor.

Google, Android'i diğer üreticiler tarafından kullanılabilir hale getirirken Chrome'un piyasa hakimiyetini artırmak için de bu şirketlere komisyon usulü ile anlaşmalar sağladı.

Android’e uygulama yükleyemiyor musunuz? Play Store neden bu kadar önemli?

Amazon’un Fire tabletleri ve Fire TV cihazları Play Store’u veya Google’ın uygulamalarını içermemelerine rağmen Android’i çalıştırıyor.

Ancak Android cihazlarda indirilen uygulamaların yüzde 90'ından fazlası Play Store'da bulunuyor. Bu sebeple Play Store'un, cihaz üreticilerinin sahip olması gereken bir uygulama olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu ise Google'ın bu sayede adil olmayan bir avantaj sağladığını belirtiyor.





AB kararına Chrome neden dahil ediliyor?

Bir grup, kullanıcılara Google Chrome’un zorlanmasının haksız rekabet olduğunu söylüyor. Öte yandan diğer grup ise Google’ın aramada baskın olabilmesi ve ticari olarak kazanç sağlaması için bu tarz hareketler yapabileceğini düşünüyor. Google'ın Arama özelliğinin kullanılması için Chrome'un gerekli olduğu düşünüldüğü için Chrome da karara dahil edildi.

Diğer şirketler ne düşünüyor?

Samsung, LG, OnePlus, Nokia, BlackBerry ve Amazon dahil olmak üzere çeşitli Android üreticileri konuyla ilgili yorum yapmasa da Motorola, Sony ve HTC'den açıklamalar geldi. Şirketler Google’ın Android işletim sistemini etkileyen bu kararları erteletmeye çalışacağını kaydetti.

Gelecekte ne olacak?

Google’ın Avrupa Komisyonu kararına uyması için 90 gün süresi bulunuyor. Google, Play Store’u diğer uygulamalarını telefon üreticilerine zorlamayı bırakması gerekiyor. Aksi halde bu durum, 5 milyar dolarlık para cezasını ödemesi anlamına gelecek.