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    Google'dan yepyeni bir işletim sistemi: Wear OS

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Google'ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear işletim sistemi, tarihi bir değişimin eşiğinde!

    Google bir süredir Android Wear işletim sistemi hakkında sessizliğini koruyordu. Ancak Google, bu konuda çalışmalarına alttan altta devam ediyor gibi görünüyor. Hatta gelen yeni haberler, şirketin giyilebilir cihazlar için özel olarak hazırladığı Android Wear işletim sisteminin Wear OS adında yeni bir isimle tekrar tanıtabileceğini bizlere gösteriyor.Googledan yepyeni bir işletim sistemi: Wear OS

    Android Polis'in haberine göre, Google'ın işletim sistemi Android Wear yeni isim ve logosuyla birlikte Reddit'te kendini göstermiş. Buna göre Android Wear, yeni ismiyle Wear OS olarak karşımıza çıkacak. İşletim sisteminin logosu da buna uygun olarak yenilenmiş elbette.

    Google'dan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Elbette o nedenle bu sızıntının doğru olduğunu söylemek pek kolay değil. Ancak diğer taraftan, bugüne kadar gördüğümüz sızıntıların büyük bölümünün gerçekleştiği de aşikar. Ancak yine de Google'dan resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.

    Peki, Google'dan Wear OS hakkında resmi açıklama ne zaman gelebilir? Muhtemelen bunun için 8 Mayıs'ı beklememiz gerekecek. Google I/O Geliştirici Konferansı'nın düzenleneceği 8 Mayıs günü, muhtemelen Android Wear hakkında yeni haberleri alacağız.

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