Google'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı
Google Plus tamamen kapanıyor. Dünya devi, kullanıcılarına gönderdiği yeni e-postada 31 Mart 2019 tarihinden önce kullanıcıların mutlaka içeriklerini yedeklemelerini öneriyor.
2 Nisan tarihine sadece sayılı günler kaldı ve Google Plus kapatılmak üzere. Bu süreç sona ermeden Google tekrar bir hatırlatma yapmayı ihmal etmedi ve Google Plus kullanan herkese verilerini 31 Mart tarihinden önce yedeklemesi çağrısında bulundu.
Google'dan yapılan açıklamada "2 Nisan 2019'da Google+'nın tüketici sürümünün kullanıma kapatılacağını ve tüketici Google+ hesaplarındaki içeriklerin silinmeye başlanacağını hatırlatırız. Google+'daki fotoğraf ve videolarınız da Albüm Arşivinizden ve Google+ sayfalarınızdan silinecek." sözleri kaydedildi.
Diğer yandan şirketin altını çizdiği önemli bir nokta daha var: "Başka hiçbir Google ürünü (ör. Gmail, Google Fotoğraflar, Google Drive, YouTube), Google+ tüketici sürümünün kapanışı kapsamında kullanımdan kaldırılmayacaktır ve bu hizmetlerde oturum açmak için kullandığınız Google Hesabı kalacaktır. Hâlihazırda Google Fotoğraflar'da yedeklenmiş olan fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz."
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