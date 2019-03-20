Google'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı
GeriTeknoloji Google'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.03.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Google'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Google'dan tüm dünyaya flaş 31 Mart uyarısı

Google Plus tamamen kapanıyor. Dünya devi, kullanıcılarına gönderdiği yeni e-postada 31 Mart 2019 tarihinden önce kullanıcıların mutlaka içeriklerini yedeklemelerini öneriyor.

2 Nisan tarihine sadece sayılı günler kaldı ve Google Plus kapatılmak üzere. Bu süreç sona ermeden Google tekrar bir hatırlatma yapmayı ihmal etmedi ve Google Plus kullanan herkese verilerini 31 Mart tarihinden önce yedeklemesi çağrısında bulundu.

Google'dan yapılan açıklamada "2 Nisan 2019'da Google+'nın tüketici sürümünün kullanıma kapatılacağını ve tüketici Google+ hesaplarındaki içeriklerin silinmeye başlanacağını hatırlatırız. Google+'daki fotoğraf ve videolarınız da Albüm Arşivinizden ve Google+ sayfalarınızdan silinecek." sözleri kaydedildi.

Diğer yandan şirketin altını çizdiği önemli bir nokta daha var: "Başka hiçbir Google ürünü (ör. Gmail, Google Fotoğraflar, Google Drive, YouTube), Google+ tüketici sürümünün kapanışı kapsamında kullanımdan kaldırılmayacaktır ve bu hizmetlerde oturum açmak için kullandığınız Google Hesabı kalacaktır. Hâlihazırda Google Fotoğraflar'da yedeklenmiş olan fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz."

General Mobile GM 9 Go sahneye çıktıGeneral Mobile'ın Android Go işletim sistemi altında çalışan yeni giriş seviyesi telefonu GM 9 Pro Mobil Dünya Kongresi'nde duyuruldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?