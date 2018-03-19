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    Google'dan sonra Twitter da mı bitcoin'i yasaklıyor?

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Reklamlarını sakıncalı bulduğu için yasaklayan Google'ın ardından benzer sebeplerle Twitter'ın da ktipto para reklamlarına engel koyması söz konusu.

    Kripto para her geçen gün meşruluğunu biraz daha artırsa da 2017 yılının son günlerinde yaşadığı şaşalı dönemden oldukça uzakta bulunuyor. Bununla birlikte birçok kripto para borsasının da iflas etmesi, bu yatırımlara yönelik kuşkuları artırmış durumda diyebilir. Seçimlere Rusya'nın müdahalesi ve sahte haberlerle ilgili başı büyük belada olan sosyal medya şirketleri de bu anlamda önlem almaya çalışıyor.

    Konuyla ilgili bilgi veren ve adı belli olmayan bazı kişiler, Twitter'ın Facebook ve Google gibi kullanıcılarını bilerek tehlikeye atmak istemiyor.Birçok ICO ve jeton satışının kaynaklarının belirsiz olması ve potansiyel olarak dolandırılma ihtimalinin olması şirketler tarafından kuşkuyla karşılanıyor.

    Etiketler: google , twitter , kripto para , bitcoin
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