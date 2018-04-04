Google'dan silinebilmek için 400 bin TL harcadı!

Dev arama motoru Google, Avrupa Adalet Divanı'nın kişisel bilgileri isteğe göre siteden kaldırma yönündeki kararı sonrası Avrupa'daki kullanıcıların başvurmaları halinde arama motorundaki istenmeyen arama sonuçlarını kaldırıyor.

Ancak teknoloji devi Google Avrupa'da yaşayan kullanıcılara sunduğu bu hakkı dünyanın diğer noktalarında benzer bir yasa olmadığı gerekçesiyle oradaki kişilere sunmuyor. Google'ın bu politikası ABD'de ilginç bir habere konu oldu.

ABD'de yaşayan Jeff Ervine isimli bir kullanıcı Google'ın Avrupa'da sunduğu 'unutulma hakkı'ndan yararlanabilmek için 100 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) harcadı.

ntv'nin haberine göre 1 milyar dolarlık bir hedge fonu yöneticisi olan Ervine adını Google’da arattığında ilk çıkan sitenin kendisini dolandırıcı olarak tanıtan bir platform olduğunu fark etti.

Aynı sitede ailesinin ve kendisinin fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmıştı.

Söz konusu sitenin kurucusu ise 26 yaşında Hakan Yalıncak isimli dolandırıcılık suçundan cezaevinde olan bir gençti.

Zira Ervine, Yalıncak tutuklanmasında FBI'a yardımcı olmuş, intikam almak isteyen genç ise fon yöneticisi hakkında yalan bilgiler içeren bu siteyi kurmuştu.

Site ile ilgili Google'a başvuruda bulunan Ervine, arama motorunun bu siteyi arama sonuçlarında öne çıkarmaktan vazgeçmesini istedi.

Google ise bir mahkeme kararı olmadığı sürece böyle bir adım atmak zorunda olmadığını belirtti.

Çareyi bir hukuk mücadelesi başlatmakta bulan Ervine, konuyu mahkemeye taşıdı ve bu süreçte 100 bin dolar harcadı.

Ervine’in avukatları websitesinin yaratıcısına karşı dava açtı ve kazandı. Mahkeme kararı ile Google'a bir kez daha başvuran kullanıcı 1 ay sonra amacına ulaştı ve söz konusu siteyi arama sonuçlarından kaldırttı.

Bu işlem için 100 bin dolar harcamak zorunda kalan Ervine, eğer Avrupa’da yaşıyor olsaydı tek yapması gereken basit bir form doldurmak olacaktı.