Google'dan önemli Bulut-Blok zinciri adımı
Google, bir kez daha blok zinciri (blockchain) teknolojisine yatırım yapmak üzere kolları sıvadı. Teknoloji devinin bu seferki amacı, işi buluta taşımak ve blok zincirini denemek isteyen müşterilerinin işini kolaylaştırmak.
Google yaptığı bir duyuruyla New York merkezli startup Digital Asset ile ortaklığa imza attığını söyledi. Bu bağlantı, Google Cloud Platform (GCP) müşterilerinin kendi uygulamalarında ve hizmetlerinde dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) framework'leri oluşturabilmesi, yani blok zincirinin omurgasını oluşturabilmeleri anlamına geliyor.
Digital Asset'in blok zinciri uygulamaları için özel, kendi geliştirdiği bir programlama dili bulunuyor. GCP müşterileri bu sayede kendi hizmetlerini geliştirip lisans alabilecekler. DLT teknolojisini deneyip sunmak isteyen kurumlar, bu yenilik sonrasında platform yapılandırması işiyle uğraşmadan hizmetlerini oluşturup, test edebilecekler. Sonuçta yeni işlevler sunmak, çok daha kolay bir hale gelecek.
Google, Digital Asset ortaklığının yanı sıra GCP müşterilerinin yakında Hyperledger Fabric ve Ethereum için de açık-kaynak kodlu entegrasyonlar oluşturabileceklerinin duyurusunu yaptı.
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