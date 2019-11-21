Google'dan 'metronom' güncellemesi!
Her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıcılarla paylaşan Google, bu kez metronom sürprizi ile geldi. Müzik aletlerinde ritmin tutulması için kullanılan metronom aracı, Google'ın arayüzü içerisinde yer buldu. Peki, Google'ın metronom özelliği nasıl kullanılır? İşte, arama motoru devinin yeni özelliği hakkında bazı bilgiler
Arama motoru Google, kullanıcılarına kolaylık sağlamak üzere geliştirmelerine bir yenisini daha dahil etti. Müzik aleti kullananların yakinen tanıdığı dijital metronom, Google arayüzü içerisine dahil edildi.
Metronom uygulaması, Google üzerinden 'metronom' aramasının yapılmasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak ve BPM ayarı yapılarak kullanılabilecek.
Böylece metronom cihazı pratik bir şekilde fiziki bir cihaz taşınmadan ve uygulama yüklemeden cep telefonlarına taşınmış olacak.
Metronom, sabit bir ritim (tempo) elde etmek amacıyla belli aralıklarla vuruş sesleri çıkartan bir alettir. Yunanca metron (ölçü) ve nomos (düzen) sözcüklerinin birleşmesiyle türetilmiştir. Bir müzik aletinin belli bir hızda ve aynı tempoda çalınmasını sağlamak için kullanılır. Konuşma zorluğu çeken kişiler de metronom kullanabilir.Mesela, her metronom atışında bir kelime söylenmesi esastır. Fakat müzikte bu durum tarza göre değişmektedir,
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