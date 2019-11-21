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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Google'dan 'metronom' güncellemesi!

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Google'dan 'metronom' güncellemesi!

Her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıcılarla paylaşan Google, bu kez metronom sürprizi ile geldi. Müzik aletlerinde ritmin tutulması için kullanılan metronom aracı, Google'ın arayüzü içerisinde yer buldu. Peki, Google'ın metronom özelliği nasıl kullanılır? İşte, arama motoru devinin yeni özelliği hakkında bazı bilgiler

Arama motoru Google, kullanıcılarına kolaylık sağlamak üzere geliştirmelerine bir yenisini daha dahil etti. Müzik aleti kullananların yakinen tanıdığı dijital metronom, Google arayüzü içerisine dahil edildi. 

Metronom uygulaması, Google üzerinden 'metronom' aramasının yapılmasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak ve BPM ayarı yapılarak kullanılabilecek.

Böylece metronom cihazı pratik bir şekilde fiziki bir cihaz taşınmadan ve uygulama yüklemeden cep telefonlarına taşınmış olacak.

Googledan metronom güncellemesi

METRONOM NEDİR?

Metronom, sabit bir ritim (tempo) elde etmek amacıyla belli aralıklarla vuruş sesleri çıkartan bir alettir. Yunanca metron (ölçü) ve nomos (düzen) sözcüklerinin birleşmesiyle türetilmiştir. Bir müzik aletinin belli bir hızda ve aynı tempoda çalınmasını sağlamak için kullanılır. Konuşma zorluğu çeken kişiler de metronom kullanabilir.Mesela, her metronom atışında bir kelime söylenmesi esastır. Fakat müzikte bu durum tarza göre değişmektedir,

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