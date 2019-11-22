Google'dan Gmail için yeni e-posta özelliği
Google, dinamik e-postanın Andriod ve iOS platformlarında kullanıma açıldığını duyurdu.
Google, 'AMP for Email' projesini geçtiğimiz şubat ayında tüm kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Gmail'de kullanımda olan özellik, iOS ve Android platformlarına da sunuldu. E-postayı daha etkileşimli ve uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan 'AMP for Email' ile dinamik e-posta özelliğinden mobil kullanıcılar da artık faydalanabilecek.
Google, dinamik e-postanın Andriod ve iOS platformlarında artık kullanılabileceğini duyurdu. 'AMP for Email' ile kullancıların, dinamik e-postaları görebilmeleri için ayrıca bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Bu özellikle oluşturulan dinamik e-postalar, işlemlerin doğrudan posta içerisinde yapılmasını sağlayacak. Örneğin, bir gönderiye yorum da yapabilirsiniz, Gmail'den ayrılmadan çevrimiçi olarak ürün de satın alabilirsiniz.
Bu özelliğin en güzel yanı ise her zaman güncelliğini korumasıdır. Postayı ne zaman açarsanız açın iletide yer alan içeriğin en güncel halini görebileceksiniz. Booking.com, Pinterest ve Doodle gibi şirketler, daha önizleme aşamasındayken 'AMP for Email'i sistemlerine dahil etmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle