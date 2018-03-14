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    Google'dan Bitcoin'e yasak

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Facebook'un ardından Google da kripto para ve bununla ilişkili reklamları yasaklama kararı aldı.

    Google bugün yaptığı açıklama ile haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

    Benzer bir adımı daha önce Facebook atmış, karar sonrası başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasası satış görmüştü.

    Bu sabah Bitcoin fiyatı 9.144 dolarda yer alıyor.

    Etiketler: google , bitcoin , sanal para
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