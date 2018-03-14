Google'dan Bitcoin'e yasak

Google bugün yaptığı açıklama ile haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

Benzer bir adımı daha önce Facebook atmış, karar sonrası başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasası satış görmüştü.

Bu sabah Bitcoin fiyatı 9.144 dolarda yer alıyor.