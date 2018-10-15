Google'da Türkiye genelinde en çok yapılan aramalar
Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. İşte Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar..
İşte Türkiye'de Google'dan en çok yapılan aramalar: 27 Ağustos - 3 Eylül
Dolar, TL
Arda Turan
Rahip Brunson
Dünya Kız Çocukları Günü
enflasyonlamucadele.org.tr, Berat Albayrak
Hilal Cebeci
YÖKDİL sonuçları
Sema Keçik
Safer ayı
Ali Koç
Ahmet Kural, Sıla
Herkes Gibisin
Hünnap
Hande Erçel
Che Guevara
KPSS Ortaöğretim soruları
Cemal Kaşıkçı
10 Ekim Ankara Katliamı
CHP İstanbul adayı
KYK yurt sonuçları
Kristanna Loken
Usain Bolt
Alina Boz, Mithat Can
Naz Mila
Atilla İlhan
Selena Gomez
Safiye İnci
Levent Üzümcü
DGS Ek Tercih
Celal Şengör
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