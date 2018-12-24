Google'da Türkiye en çok ne arıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
24.12.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Google'da Türkiye en çok ne arıyor?

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Google'da Türkiye en çok ne arıyor?

İnternet devi Google, 17-24 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde en çok yapılan aramaları açıkladı.

Google, geçtiğimiz haftadan bugüne Türkiye'de yapılan aramaları paylaştı. İlk sırada yılın en uzun gecesi Kış Gündönümü yer alırken, Ayşen Gruda'nın hastaneye kaldırıldığı gün nedeniyle de bu isim öne çıktı. İşte Google'ın en çok arananları:

Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
İstanbul’da deprem
Asgari ücret ne kadar olacak?
Metin Akpınar, Müjdat Gezen
Ayşen Gruda
Ekrem İmamoğlu
Sarıkamış Harekatı
Endonezya tsunami
Bursa’da deprem
Hulusi Akar, Özgür Özel
Hubris sendromu
Gamze Özçelik
Ustura Kemal
Mansur Yavaş
Ahmet Telli
Şahan Gökbakar
Ayça Ayşin
Mazhar Alanson
Enflasyon
Faruk Çolakoğlu
Rojda Demirer
Kubilay, Menemen Olayı
31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
Tevfik Alparslan
Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
Doğu Ekspresi
Fas, Maren Ueland
Gülnur Aybet
Google Asistan
Mevlana

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