Google'da Türkiye en çok ne arıyor?
İnternet devi Google, 17-24 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde en çok yapılan aramaları açıkladı.
Google, geçtiğimiz haftadan bugüne Türkiye'de yapılan aramaları paylaştı. İlk sırada yılın en uzun gecesi Kış Gündönümü yer alırken, Ayşen Gruda'nın hastaneye kaldırıldığı gün nedeniyle de bu isim öne çıktı. İşte Google'ın en çok arananları:
Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
İstanbul’da deprem
Asgari ücret ne kadar olacak?
Metin Akpınar, Müjdat Gezen
Ayşen Gruda
Ekrem İmamoğlu
Sarıkamış Harekatı
Endonezya tsunami
Bursa’da deprem
Hulusi Akar, Özgür Özel
Hubris sendromu
Gamze Özçelik
Ustura Kemal
Mansur Yavaş
Ahmet Telli
Şahan Gökbakar
Ayça Ayşin
Mazhar Alanson
Enflasyon
Faruk Çolakoğlu
Rojda Demirer
Kubilay, Menemen Olayı
31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
Tevfik Alparslan
Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
Doğu Ekspresi
Fas, Maren Ueland
Gülnur Aybet
Google Asistan
Mevlana
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