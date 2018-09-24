Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık
Yeni sezonla birlikte ekran başına geçmeye başlayan dizi severler Google Arama Trendlerine damgasını vurdu.
Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları arasında Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin, Avlu, Söz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bizim Hikaye ve Kızım dizileri ilk sıralarda yer aldı.
Google Arama Trendleri 17-24 Eylül 2018
Sonbahar ekinoksu
Çukur yeni sezon
Sedanur
Sen Anlat Karadeniz
Ufak Tefek Cinayetler
Aşure Günü
İstanbullu Gelin
Erkenci Kuşlar
Avlu
Aleyna Tilki
Söz yeni sezon
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Demet Özdemir, Can Yaman
Teknofest
Konkordato nedir
İsmail Devrim
KYK yedek sonuçları
Bizim Hikaye
DGS sonuçları
İstiklal Marşı
Ferdi Merter
Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü
OVP, Berat Albayrak
Kızım dizisi
Enis Berberoğlu
Bir Zamanlar Çukurova
Merve Taşkın
Nobel Barış Ödülü
Gaziler Günü
Fahriye Evcen
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