Google'da en çok neleri aradık?
Dünya devi Google, Türkiye genelinde 6-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan yoğun aramaları paylaştı. Bakın Türkiye'de en çok ne aradık?
Google'da Türkiye genelinde yapılan aramalarda ilk sırada 'Anneler Günü' dikkat çekti. Daha sonra da İstanbul seçim son durum ile YSK kararı, arama trafiğinde ciddi bir sıçrama yaptı. İşte Google'ın en çok arananları...
Anneler Günü
İstanbul seçim son durum, YSK kararı
Sahur vakti 2019, İftar saatleri, İmsakiye 2019
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan
Ekrem İmamoğlu açıklama
Yavuz Selim Demirağ
Herşey çok güzel olacak
Hemşireler Günü
Efe Güray, Beren Saat
Lenfoma nedir
367 kararı, Abdullah Gül
Ali Yerlikaya
Ali İhsan Yavuz, Şahan Gökbakar
Ayta Sözeri
Selvi Boylum Al Yazmalım
Mücahit Aktan
Adem Yavuz Özata
Asude Defne Özkan
Abdullah Öcalan
Yemek tarifleri
MSB personel temin
Semih Ürgün
Nilay Ceylan
Muhammet Safi
Hayri Kozak
Enis Arıkan
Yeşim Salkım, Gülben Ergen
Ebru Şallı
Tuma Çelik
İhsan Eliaçık
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