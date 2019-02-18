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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.02.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Google'da en çok ne arıyoruz?

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Google'da en çok ne arıyoruz?

Google, Türkiye genelinde 11 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada "Adana'da deprem" arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?

Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Sevgililer Günü'nün başı çektiği en çok arananlar listesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden Ozan Arif de yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google Arama Trendleri 11-18 Şubat 2019

Sevgililer Günü mesajı

Ozan Arif

Organize İşler Sazan Sarmalı

Ankara’da deprem

İstanbul helikopter kazası

Sabri Çelik

Cüneyt Arkın

Buse Varol

Katerina Dalaka

Özgün Aydın

Billur Kalkavan

3600 Ek Gösterge

Yusuf Namoğlu

Yeni askerlik sistemi

Berfu Yıldız, Eser Yenenler

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu

Nihan Ünsal, Burak Sergen

Erdal Özyağcılar

Dünya Kediler Günü

Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu

Erdoğan Sıcak

Emre Kınay

İdris Naim Şahin

Gizem Tuncer, Mahmut Tuncer

Beyaz Gelincik

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya

Bruno Ganz

Orlando Bloom, Katy Perry

Metris Cezaevi

İstanbul Havalimanı

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