Google'da en çok ne arıyoruz?
Google, Türkiye genelinde 11 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada "Adana'da deprem" arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?
Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Sevgililer Günü'nün başı çektiği en çok arananlar listesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden Ozan Arif de yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.
Google Arama Trendleri 11-18 Şubat 2019
Sevgililer Günü mesajı
Ozan Arif
Organize İşler Sazan Sarmalı
Ankara’da deprem
İstanbul helikopter kazası
Sabri Çelik
Cüneyt Arkın
Buse Varol
Katerina Dalaka
Özgün Aydın
Billur Kalkavan
3600 Ek Gösterge
Yusuf Namoğlu
Yeni askerlik sistemi
Berfu Yıldız, Eser Yenenler
Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu
Nihan Ünsal, Burak Sergen
Erdal Özyağcılar
Dünya Kediler Günü
Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu
Erdoğan Sıcak
Emre Kınay
İdris Naim Şahin
Gizem Tuncer, Mahmut Tuncer
Beyaz Gelincik
Efe Önbilgin, Deniz Akkaya
Bruno Ganz
Orlando Bloom, Katy Perry
Metris Cezaevi
İstanbul Havalimanı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle