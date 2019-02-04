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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Google'da en çok ne arıyoruz?

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Google'da en çok ne arıyoruz?

Google, Türkiye genelinde 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada "Adana'da deprem" arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?

Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Adana'da meydana gelen depremin başı çektiği en çok arananlar listesinde Barış Manço da yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google Arama Trendleri 28 Ocak - 4 Şubat 2019

Adana'da deprem

Barış Manço

Transfer haberleri, KAP

Itır Esen

İlk Atama, Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Kılavuzu

Organize İşler 2

Aslı Turanlı, Ata Demirer

İskender Evrenesoğlu

Seda Ocak

Mine Tugay

Mavi Balina

Fatih Portakal

Arda Turan, Berkay

Hazal Kaya, Ali Atay

Murat Ceylan

Nagehan Şaşmaz

Nurettin Soyer

SMA hastalığı

TÜİK, Türkiye nüfusu

YÖKDİL Sınavı

Bahar Candan

Turgut Arseven

Hikmet Tuğsuz

İbrahim Dülger

Defne Joy Foster

Kıdem tazminatı vergi iadesi

Avrasya Tüneli fiyatı

Özdemir Asaf

Mine Kılıç

İlknur Soydaş

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