Google'da en çok ne arıyoruz?
Google, Türkiye genelinde 31 Aralık - 7 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada haftalarca beklenen Milli Piyango Yılbaşı 2019 arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?
Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Milli Piyango aramasının başı çektiği en çok arananlar listesinde Ankara'da gündemi meşgul eden 'kar tatili' de yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.
Google Arama Trendleri 31 Aralık 2018 - 7 Ocak 2019
Milli Piyango Yılbaşı 2019
Ankara’da okullar tatil mi?
Gülriz Sururi
Emekli zammı 2019, enflasyon oranı, memur maaşları
Fahrelnissa Zeid
Ceren Damar
Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl
İmar Barışı uzatıldı mı?
VGM burs sonuçları 2019
MTV 2019 hesaplama
Bensu Soral, Hande Soral
Palu ailesi
Doğu Demirkol
Enis Arıkan
Malta, Malta vatandaşlığı
Sigara zammı 2019
Demet Özdemir, Can Yaman
Caner Cindoruk
Seda Sayan
Demet Akalın
Fethi Sekin
Aydemir Akbaş
Deniz Çakır
Barış Manço
Beren Gökyıldız
İstanbul kar
Tarık Ünlüoğlu
2 Ocak 2019 tatil mi?
Mertcan Y.
Ezgi Eyüboğlu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle