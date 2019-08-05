Google'a giren burç tarihlerini arıyor
NASA tarafından yapılan yeni burç tarihleriyle ilgili açıklama Google Arama Trendleri’ne de damgasını vurdu.
Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları arasında Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.
Konut kredisi hesaplama
Sigara fiyatları
Burçların yeni tarihleri
MTV
Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner
Cengiz Sezici
İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri
Pangolin pulu
Salda Gölü
YAŞ kararları 2019
Otobüs yangını
Cüneyt Cebenoyan
RTÜK
FED faiz kararı
Ebru Polat, Hadise Reynmen dans
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Bayram tatili 9 gün olacak mı?
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ÖSYM YKS tercih sonuçları
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